凱特穿Zara出席婚宴成熱話　「御用」平民小白鞋　再掀搶購潮？

雖然凱特王妃（Kate Middleton）嫁入了英國皇室，理所當然可入手高端品牌服裝，相反凱特並沒有這樣做，就算出席公開場合，她也會穿着平價品牌服裝，同時能展示她的端裝美、大方得體，因而吸引不少女生追捧凱特穿搭。

凱特王妃平日的穿搭都非常親民，得到不少人讚賞。（kensingtonroyal@instagram）

出身平民的凱特王妃，一直貫徹自我價值，身分地位不同了，也不會變得奢華。沒有大品牌的加持，凱特的穿着風格同樣受各界的肯定，而且她經常穿着平民品牌服裝，因而吸引大批女生追捧。

凱特王妃出席Royal Yacht Squadron活動時，身穿了Sandro和LK Bennett的出品。（Getty Images）

簡單上衣 + 闊褲 + 白鞋 = 凱特王妃穿搭

早前，凱特王妃出席Royal Yacht Squadron 活動時，身穿了3色間條海軍風Sandro上衣和LK Bennett深藍色的闊腿長褲，休閒又得體，更大獲好評，讓人感覺皇室家庭都是平易近人。其實，凱特不只一次以簡單上衣、闊褲示人，而且LK Bennett深藍色的闊腿長褲更不是第一次出現，她早在5月時，出席King’s Cup regatta同樣穿了LK Bennet長褲並配上藍白間條上衣，遵循她節約的時尚美德，混搭重覆的單品，而當時她選擇了藍色高踭鞋，是次穿搭則顯出凱特的高貴優雅。

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凱特王妃穿了Zara出品的淺藍色條紋連身裙。（VCG）

凱特王妃是Zara忠粉？

Zara是不少小資女的寵兒，在這裡可以找到時尚單品，質料不會太差，價錢也親民，原來貴為王妃的凱特一樣喜歡入手Zara的服裝。

去年凱特王妃與喬治王子和夏洛特小公主子參加瑪莎拉蒂皇家馬球俱樂部比賽時，便穿了Zara出品的淺藍色條紋連身裙，除此之外，凱特又曾與威廉王子度蜜月時穿了Zara藍色百褶連身裙，就連出席朋友婚禮時的黑色印花連身裙亦是出由Zara，可見凱特真的是Zara「忠粉」，不過「王妃同款」每一次都已「光速」一掃而空。

戴安娜王妃、凱特王妃都曾穿上Superga小白鞋亮相。（Getty Images）

鞋子方面，相信大家都不陌生，凱特不時以小白鞋示人，小白鞋不但百搭又方便，而且非常長青，不易退潮，配搭上褲裝或裙裝一樣完美好看。而凱特最喜歡的品牌便是Superga，它們經常在凱特的穿搭出現。

有「意大利國民鞋」之稱的Superga已有過百年歷史，產品防滑力、耐磨性能非常優秀，不易爆出裂口，而她的經典款式正是凱特腳上的小白鞋款不單是王妃喜歡，Emma Watson、Kendall Jenner等人都喜歡這品牌。

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