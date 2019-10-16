黃翠如唐詩詠趁卡其色潮打造森系風　顯白配搭靠這4色永無失手？

「卡其色」是2019年秋冬的大熱流行色調之一，黃翠如、唐詩詠等不少明星近日都以卡其色示人，屬於大地色系的卡其色矛人柔和百搭的感覺，然後，這種貼近肌膚色調的顏色，若在配搭上稍有不慎，則容易顯黃、顯老、顯老土，不過只要掌握色調對比，適當運用以下3種色作配襯，不論你是白晢還是小麥肌，文青或是個性風，都能好好駕馭到「卡其色」，甚至起顯白作用。

今年大熱的秋季顏色是「卡其色」，而你準備為你的衣櫃購入這色系的衣物嗎？而不少的韓星也很喜歡「卡其色」的大衣，如圖中的朴信惠 (ig@ssinz7)

不少人會將「卡其色系」又稱為「裸色系」，由於與肌膚色接近，有一種自然、無害感，然而卻又因此而難突出層次感，其實只要按本身的膚色，再作對比色配搭，就能輕鬆駕馭。例如：皮膚白晢的，可選深一度的卡其色系衣物，或配襯深色衣物；小麥肌者，可選淺色卡其，或配淺色衣物，盡量避免嬌艷的色調。以下筆者就總結了四種和「卡其色系」最合拍的顏色，讓女生可以為秋冬的到來作提前準備，那就不怕再配襯失手！

黑色-襯出型格個性風

卡其色系的裙子，配上黑色系的衣服可帶出型格的味道 (ig@lagemme_)

卡其色一向予人斯文和柔弱的感覺，所以在衣服的配襯上通常都是偏向打造文青風，但其實卡其色系配上黑色是十分的合適，黑色帶來的利落感可以營造一種個性酷酷的感覺，更可以為整體穿搭加上一點冷豔感的成熟，更附帶少許冷秋的神秘感。除了配上黑色上衣外，黑色的亮皮裙子配上卡其色系的衣服，更有一種時尚的感覺，尤其適合白晢肌膚的女生，有助顯白，營造好氣息。

+ 6 + 5 + 4

白色-襯出傻雅文青風

白色可以說是一個百搭的顏色，倪晨曦以白色上衣，配以淺色系的大地色褲子，深受不少女生的喜愛 (ig@misselvani)

卡其色系配上白色系的衣服容易帶出文青風的感覺，小麥肌膚者可以白色上衣，下身配卡其色，突出好氣息；皮膚白晢者，可參考倪晨曦的穿搭，以白色為襯衣，配上偏棕色的卡其色外套，既文青風之餘，又可塑造層次感，想顯白效果更明顯，可選再深色一點的外套。如果想整體感覺再多一點秋意，不妨減少白色穿搭的比例，以卡其色為重點。

+ 3 + 2

深棕色、淺卡其-襯出隨性森系風

同一個色系的「one tone」可作一個聚焦的效果，黃翠如和唐詩詠分別運用這個效果，而「卡其色」色系的西裝亦可帶知性美。 (ig@wongtsuiyu)

卡其色和棕色同屬大地色系，最簡單的配搭效果莫過於以同一個色系「one tone」加強聚焦及層次感，不同的大地色系配搭起來，更營造出自然樸實的森系風，像黃翠如和唐詩詠，黃翠如以棕色皮褸配深啡格紋麻質長褲。兩種不同材質配搭加強時尚感和層次感，內配白色恤衫，增添型格；唐詩詠則以淺卡其西裝，內配白色樽領毛衣，即使是卡其與白色的配搭，卻跳出了文青風格，溫柔而不失幹練感。如想達顯白及好氣息效果，膚色偏白者，可選棕色，甚至偏橙調的上衣或外套，下身配上一條較淺色的卡其色系裙子或褲麻質長褲；小麥肌膚則可相反，上身淺卡其色，下身以棕色為主。