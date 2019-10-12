凱特梅根手袋戰　高質小資品牌鬥平價　最低$2,550入手王妃款？

好的設計不一定是昂貴，昂貴的售價不一定有好的設計，所以有時留意一下小眾品牌也會找到高品質的心頭好，反而更引人注目。 像是英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）就算嫁入面皇室，她所入手的服飾並不是甚麼高端品牌，不少是一些平民品牌，如Zara、H&M等，就算出席公開場合，她也是這樣，但同時可展示她的端裝美，最近她喜歡的手袋品牌Aspinal of London，又再次吸引一班時尚達人的眼球。

凱特經常都會拿Aspinal of London的手袋系列，令不少英國女生開始注意這品牌。（kensingtonroyal@instagram）

皇室御用手袋：Aspinal of London

來自英國的Aspinal of London在香港可能並不普遍或廣泛認識，但在歐美卻受不少明星歡迎。

品牌不是百年老牌，成立短短19年，不但受歐美明星青睞，更吸引了凱特的關注，她已擁有數個手袋款式都是來自Aspinal of London，有皇室御用手袋品牌之稱。她的名氣並非浪得虛名，品牌以精緻皮革工藝技術著名，全部皮具都由英國老工匠手工製成，令手袋從細節到外形具有高質感，無論是手袋、皮箱、公事包等各類產品都吸引不少英國女生。

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小資女心中定會萌生一個問題：「要是品質好，又多人追捧，品牌定價一定比較高」，這樣便錯了，Aspinal London的手袋系列由350英鎊（約3,350港元）到2,000英鎊（約2萬港元）不等，而她經典款式並且常出現在凱特手中的The Mayfair Bag系列也是775英鎊（約7,750港元），絕對值得小資女考慮。

【小資女參考】凱特王妃擁有款式：

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在2020春夏時裝周，Aspinal of London又再次跑出，全因最新2019秋冬系列中的「Hat Bag」。

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過往的經典設計都是以挺身手袋為其獨特之處，挺身的袋形配上深色的配色，有着復古優雅的氣質，今季所推出的Hat Bag參考以往帽箱的設計，形成圓形平底的手袋，復古質感十足，手袋也融合了今年流行的特殊皮革紋，難怪會成為時裝周高曝光率的小眾手袋。

梅根棒紅了蘇格蘭愛丁堡品牌Strathberry。（strathberry.com）

英國皇室新抱愛用小資品牌？

提到英國王妃，當然不得不提梅根（Meghan Markle），大眾經常拿梅根與凱特作比較，無論是背景、懷孕，穿搭都是討論話題，雖然二人性格南轅北轍，但在手袋卻有共通點－「小眾品牌」，而被梅根棒紅的品牌非Strathberry莫屬。

Strathberry是來自蘇格蘭愛丁堡，2013年才成立，手袋由西班牙工匠人手製造，袋上的金屬杆是品牌的經典設計，梅根曾用的East/West Mini和The Strathberry Midi Tote均有金屬杆設計。Strathberry定價確是較親民，由255英鎊（約2,550港元）到675英鎊（約6,750港元）不等，比Aspinal of London更實惠，但由於價錢親民，加上「梅根效應」，經常也會出現「售罊」的情況。

【Strathberry】梅根王妃擁有款式：