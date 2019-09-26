IU、李聖經斯文Gucci造型鬥！硬框手袋潮　Loewe新袋撼贏Celine？

每一季都會有新it bag的誕生，可能是短肩揹帶手袋、又可能繼續是腰包，然而不每一個女生都適合這類造型感較強的手袋款式，對於尤是追求實用、百搭的女生未來是她們的首選。 復古風持續盛行，方型手挽袋同樣是今季大熱，而且實用，又適合女生當上班手袋，教人如何不入手一個。

Bottega Veneta的The Arco以經典Intrecciato編織為主題。（cos55555@Instagram）

Bottega Veneta：The Arco

Daniel Lee入主Bottega Veneta後，以極簡的設計吸納了一班新粉絲，當中有「雲朵包」之稱的The Pouch更充斥整個Instagram的版面，但以變奏版Intrecciato編織為主題的The Arco的魅力同樣不能忽視，袋身皮革壓成大格子壓紋，設計俐落，並配以長手挽，可以手提還是上膊用一樣可以，而且設有4個尺寸，分別是Arco 33、Arco 48、Arco 56和Arco 75，容量極充足又時尚，在Bottega Veneta 2020春夏更加推新尺寸、新造型的The Arco， 袋款絕對是新一代上班手袋之選。

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Coco Handle Bag是4大最保值的Chanel手袋。（nassi.look@Instagram）

Chanel：Coco Handle Bag

Coco Handle Bag（又名：Flap Bag with Top Handle）雖然不及Classic Flap Bag經典，但它以其為藍圖而設計有着品牌經典的菱形格紋和雙C金屬扣，鍊帶改為可拆式，而且增加了半圓形的手柄，增加了手提的用法，容量也適合日常上班使用，配搭起晚裝一樣高貴、優雅，而且Coco Handle Bag對比起Classic Flap Bag和2.55手袋價格較低，難怪不少OL都願意入手。

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IU一身雪白Gucci套裝加上Sylvie 1969手袋，全身都散發著貴氣。（IG@ wwwwwwn88）

Gucci：Sylvie 1969

Gucci Sylvie在2019年的秋冬系列初次登場，沿用了60及70年代的經典Gucci袋款設計，配備更窄身而精緻的金色金屬鏈條，並一直延伸至手袋正面，優雅又高貴，這款手挽袋配備更可拆式金色Marina鏈帶肩帶，袋身則有兩種物料選擇：有機玻璃和漆皮。IU出演《德魯納酒店》時，便以一身優雅的Gucci米白色連身裙套裝陪襯，高貴典雅；李聖經早前出席Gucci 2020春夏季時裝秀時則以藍色學院風套裝配上黑色Gucci Sylvie，充滿濃濃復古味。

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Postal Bag是Jonathan Anderson上任後首個推出硬框袋款，復古感強。（sherry_shen@Instagram）

Loewe：Postal Bag

如果你想念Céline的Clap Bag，不妨考慮一下Loewe全新Postal Bag。

手袋設計參考舊日的明信片，因而發展出長方袋身，挺身硬框袋款更是Jonathan Anderson上任後首次推出，手袋右上角飾以Anagram壓花標誌，手工別具匠心；手袋設有2個尺吋，且有單色系列以及趣意洋溢的顏色皮料，如世界名城插圖。其復古的外形不敢讓人想起同樣是手挽袋的Céline Clap Bag，而Postal Bag沒有像Clap Bag擁有金屬的配飾，反而更適合中性的女生。

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