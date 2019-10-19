1萬蚊買Chanel新袋不是夢？品牌推「入門袋」狂攻小資女市場

擁有一個名牌手袋是大部份女生的心願之一，不過一個名牌皮質手袋的價格足足佔我們數個月薪水有多。 不過，許多品牌都開始推出了許多精緻小巧的袋款，用於擺放手機，而且價格比起日常的手袋款式來得更經濟，成為名牌入門款式。對於一向鍾情於尺寸小巧的女生絕對是一大福音；至於用慣大型手袋的女生，或許看看以下款式能夠改變你的想法，成為下一個心頭好？

Chanel

Chanel屬眾多奢侈品牌中推出較多「手機袋」款式的品牌；Chanel Clutch with Chain（Lambskin & Gold-Tone Metal）HK$13,300(chanel.com)

Chanel手袋一向是女生最愛之一，多款經典款式的價格亦於近年來升幅不少，故不少女生都會購入當作投資之用，不過Chanel的手袋價格對於小資女來說，難免較難負擔得起。

Chanel屬眾多奢侈品牌中推出較多「手機袋」款式的品牌，而且材質方面亦提供小羊皮和經典的斜紋軟呢（Tweed），貫徹品牌一向的簡約風格，加上揭蓋、雙C金屬扣以及金屬鏈肩帶，猶如迷你手袋一樣，但價錢上絕對親民，HK$12,400-HK$17,400就能購買得到Chanel的出品。不過，由於袋形偏窄，故相信只能放入一部手機與八達通等卡類，未能放到太多物件。

+ 3 + 2

Louis Vuitton

Louis Vuitton的「手機袋」Epi牛皮和Monogram Reverse帆布材質選擇；Louis Vuitton VERTICAL TRUNK POCHETTE HK$17,600(louisvuitton.com)

如果喜歡方方正正形狀手袋的女生，或可選擇Louis Vuitton的「手機袋」款式：Vertical Trunk Pochette，不過暫時就只有這一個款式供選擇了。除富有紋理的Epi牛皮材質，亦可選擇Monogram Reverse帆布材質。

Vertical Trunk Pochette配上金屬鎖扣，設計猶如一個行李箱，而且於袋內更貼心設置一個分隔位予收藏卡片之用，防止手機被卡片刮花的情況出現。「手機袋」的肩帶可調節長度和隨時拆除，可按照場合與個人喜好當作Clutch或斜揹方式使用，亦適合不同高度的女生使用，價格為HK$17,600-HK$18,800。

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Balenciaga

Balenciaga的「手機袋」靈感來源為零售店所沿用的購物紙袋；Balenciaga SHOPPING PHONE HOLDER BAG £595（約HK$5,948）(balenciaga.com)

近年，查看女星的社交平台以至外國街拍的照片，都總能看到Balenciaga手袋的蹤影，而且品牌每每推出新款都會引起一陣的討論，甚至是搶購熱潮。2019年秋冬系列的Shopping Phone Holder Bag亦不例外。

「手機袋」提供3個顏色供選擇，用上小牛皮製成。然而，比較特別的是其靈感來源為零售店所沿用的購物紙袋，素色長方形袋身印有品牌Logo的外形，加上圓形手柄，簡約而不失應有的奢華感，售價為£595（約HK$5,948）。由於Shopping Phone Holder Bag的尺寸較其他品牌出品的款式大，故也能擺放更多的隨身物品，如此親民的售價絕對是超值。

Loewe

近年冒起的Loewe也有推出尺寸小巧的手袋款式；Loewe Gate Pocket HK$6,250(loewe@Instagram)

近年冒起的Loewe也有推出尺寸小巧的手袋款式：Gate Pocket，同樣可當作「手機袋」使用，價格為HK$6,250。即使所售價錢比起日常款式的手袋來說相宜，但絕對沒有將貨就價，Gate Pocket採用小牛皮製成，而且具有金屬鎖扣和可調節長度的肩帶。

袋背位置亦設有一個卡槽位，可將八達通擺放於該位置，十分方便！而手袋尺寸亦可容納一部手機、卡片、筆和鑰匙等日常用品，適合作為女生們輕便上街袋款。