昆凌黑色穿搭顯瘦、小性感參考性高　與周杰倫全黑情侶裝不俗套？

昆凌與台灣天王周杰倫結婚後並沒有因而退出娛樂圈，反而更積極發展事業，婚後她曾出演外國電影《摩天大樓》，國際的臉孔，又讓她獲得不少時尚活動邀請，穿搭愈來愈時髦的她，去年更成立個人品牌「JENDES」，她的秋冬顯瘦全黑穿搭法值得女生參考。

早前昆凌上載了一張「雀斑素顏照」引起網民熱話。（hannah_quinlivan@instagram）

沒有昆凌的臉孔，學她穿搭便可以

昆凌早前在Instagram上載了一個限時動態，動態中的她兩頰都是雀斑，與她平日零瑕疵形成強大對比，把網民嚇得一額冷汗，也笑說她平日是用甚麼遮瑕液，功效這麼強勁，不過也有網民不認同是她的素顏照，更相信是一個雀斑妝。

「天王嫂」昆凌現年才26歲，雖然已是兩個孩子的媽媽，但她青春少艾，難以相信皮膚會老化至滿臉雀斑。看回她年初回澳洲照片，其中一輯是她穿了一件背心黑白格到夜市，而且臉上是沒有任何妝容，雖然有黑眼圈與眼袋，然而膚質整體仍是高水平，當時的網友大讚「太美了」、「少女感100%」。

無論昆凌的「雀斑」是真是偽，網民對她的評價都較正面，果然擁有混血的外貌加分不少。雖然我們學不了昆凌的樣貌，但可以學習她的穿搭技巧，她從小加入台灣綜藝節目《我愛黑澀會》，又是硬照模特兒，一直浸淫在時裝下，她更在去年設立個人品牌「JENDES」，把自己喜歡的元素都放到品牌中，快參透「天王嫂」的穿搭吧！

昆凌經常以全黑穿搭示人。 （hannah_quinlivan@instagram）

穿搭法則1：顯瘦全黑為上

與周杰倫拍拖4年，昆凌沒有洩露二人的關係，直到結婚才發布與老公的合照，可見她為人較低調，而這種性格也反映在她的穿搭上，她經常都以全黑示人，但她一定不會讓自黑成一團，而是選擇性露出一部分肌膚，如露肩、腿、腰，流露女生的小性感，而且視覺上不會有沉悶感覺。

秋冬時，昆凌都愛穿黑色外衣，但長身的大衣會拉短身高，這時她會選擇內搭短版上衣，露出腰部一些肌膚，讓腿的線條視覺上拉長，也讓穿搭更有看頭；另外，全黑穿搭時一定要注意服裝的材質，因為全身挑選了同一材質進行穿搭會非常平庸，反而懂得配搭不同材質，會令整體造型更有質感和時尚，昆凌不時會穿着透膚底雪紡的上衣或洋裝，一來若隱若現有遮肉顯瘦效果，二來這些材質就算是黑色的配色也有一種知性小女生風。

+ 4 + 3 + 2

最近昆凌有不少皮褸穿搭。（hannah_quinlivan@instagram）

穿搭法則2：皮褸是秋冬永恆穿搭

無論你是型格還是優雅系女生，一件皮褸都是衣櫥必備的時尚單品，而在秋冬時分，昆凌的穿搭中也會包含皮褸，而且她有不同款式剪裁的皮褸。

私下的昆凌穿搭都偏向帥氣，簡單的黑色皮褸，配黑色長牛仔褲即可，簡單又時尚；較girly的女生同樣可以參考昆凌最近的穿着風格，她以碎花長吊帶為主題，內搭黑色中袖tee，利用小腰包突出腰線和腿部，另外，再穿上闊身的皮褸，頓時有一種偷穿男朋友衣服的感覺，非常適合平日以少女風穿搭的女生。