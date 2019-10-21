Hedi Slimane接手Celine質疑不斷　Bottega Veneta有望取代地位？

自年初Bottega Veneta新創意總監由Daniel Lee入主後第一個早秋系列釋出，時裝界立即拍案叫絕，在過去的四大時尚周中，Bottega Veneta的穿搭曝光率極高，根據全球時尚數據平台Lyst的數據， Bottega Veneta 在 2019 年第二季度的「人氣品牌排行榜」中攀升了 8 名，品牌的手袋與鞋履更深受時尚女生的愛戴。 Bottega Veneta如此亮眼成績，令人不敢再一次拿Hedi Slimane入主後的Celine出來討論，到底「New Bottega」真的能取代Celine嗎？

Bottega Veneta前創意總監Tomas Maier，他曾把品牌的Intrecciato 皮革編織工藝發揚光大。（資料圖片）

昔日的Bottega Veneta（下稱BV）成熟韻味，由前創意總監Tomas Maier全力打造，他更把品牌的Intrecciato 皮革編織工藝發揚光大，Cabat和Veneta系列更是不少中環OL的上班袋，2012年曾為BV首次突破10億美金的銷售額，可惜，Tomas對工藝質量非常執着，在講求花巧、數量和名人加持的千禧時裝周，品牌聲量漸漸不及其他品牌。

Tomas以61歲之齡退任後，Kering集團找來33歲年輕設計師Daniel Lee，恍惚為BV帶來新希望，而且可以更貼近新市場。

Bottega Veneta 經典Intrecciato 皮革編織的Veneta系列。（fundachristophersen@Instagram）

Bottega Veneta繼承了Phoebe Philo​風格？不止於此

Daniel於2012年開始在Céline工作，是Phoebe Philo的左右手之一，外界一直都非常好奇他會帶來甚麼樣的BV，2019早秋系列正是在他加入後首個設計，他保留品牌皮革工藝，又活用Intrecciato 皮革編織，並加入亮色系，以及Céline般的簡約線條，獲外界一致看好，尤是手袋系列，Daniel保留BV的低調奢華，推出以米蘭古蹟和平之門為靈感的The Arco，他又把皮革編織放大，放進The Arco、Maxi Cabat、Cassettel等系列，再次流露出俐落知性味，一個又一個的簡約袋款，的確有Céline的影子，難怪令品牌飛躍成本年度的人氣品牌之一。

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Bottega Veneta 2020春夏系列中，巨型Arco袋已在第一個Look出場。（handinfire@Instagram）

然而，Daniel看似不甘於「Old Céline」，剛發布的2020春夏系列中，保留大熱的簡約設計，並在Micro Bag的時代，加入Oversized的編織皮革斜揹袋和加長手柄的巨型Arco斜揹袋，令不少人驚喜萬分，設計感與氣派並重，以實用款式戰勝「好看不好用」的潮流。另外，也推出講求質感的設計，如以Cassette Bag為基礎加入金屬邊和木柄，又有木紋、石頭、水晶質感的手袋，令系列更多元，要形容Daniel的BV，相信「New Bottega」更適合。

是設計師的錯，還是顧客忘不了過去？

當年大家都願意為一個Céline手袋而努力賺錢，現在的Celine，你也願意嗎？

一切的質疑只能怪Phoebe Philo過去十年把Céline「大女人」的形象塑造得太好、太完美，瀟灑俐落的知性女生，讓人刻骨銘心，依依不捨。

去年，前Saint Laurent主帥Hedi Slimane正式接捧，換上新logo，又加入大量龐克風、party look，令一眾時裝人非常失望，更指Hedi只是把 Saint Laurent的設計到Celine上，而手袋系列他則保留了Classic Box、Belt、Luggage等款式，又加入數款復古感重的16 Bag和Triomphe Bag，更請來Lady Gaga和韓團Blackpink的Lisa加持，可惜反應仍不及Phoebe的設計來得熱烈。

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Hedi Slimane在手袋配飾中採用了Gucci常用的馬銜扣。（資料圖片／personalshopperlondon@Instagram）

CELINE by Hedi Slimane 設計再一次受質疑

在2019年秋冬系列，有着Hedi熱愛的復古、龐克風格，又不失一點Celine為人熟悉的帥氣俐落感，因而挽回不少掌聲，但轉眼看回配飾方面，讓人不敢懷疑是否看錯Gucci的時裝騷，時裝刑警diet_prada直問Hedi是否還沉醉在Kring集團（Saint Laurent與Gucci母公司）的設計，竟然把Gucci自1953就開始用的經典馬銜扣融入Celine F/W 2019系列。

馬銜扣雖然被Gucci運用得出神入化，但Celine也在60年代曾用馬銜扣在飾品上，全因創辦人Celine Vipiana老公Richard Vipiana當時熱愛騎馬運動，因而把不少馬的元素套用在設計上，如馬銜扣、馬車等。可是，外界普遍都不看好Hedi採用馬銜扣做設計，外媒《The Fashion Law》更指如果Gucci想因馬銜扣而與Celine法律訴訟，Gucci是有一定的勝算，全因是她把馬銜扣運用得如商標般存在。

當人人在批評Hedi時，其實Hedi在手袋設計中，一直都向復古Celine致敬，除了新出的Crecy，他第一個Celine系列中的Triomphe Bag也如是，外形像是Classic Box，但Hedi換上一個「孖C」金屬鋼釦（稱Blazon Chaine），其實孖C的設計靈感是源於Celine Vipiana看到凱旋門周遭的鐵鏈標記，並不是Hedi的新創作，只是他帶大家回到70年代的Celine時期，而「孖C」金屬鋼釦更是Celine歷史上不可或缺的重要部份。

說到底，哪個才更忠於原著，感覺更Celine？