斷捨離前必讀　2020春夏手袋趨勢預告　藤織袋熱潮未減別棄掉？

2019年春夏季與秋冬季均興起了一波迷你手袋熱潮，不過相對下並不實用；要是迷你袋不能吸引到你，或許也能了解一下2020年春夏季的手袋趨勢，看看又有否你的心水？如果等待不及2020年春夏季新品，其實市面上不少品牌已推出過含有以下元素的款式，也能參考一下！

藤織袋

Loewe就將藤織袋變成水桶形狀，皮革配合藤織材質，令袋款感覺變得中性而且不分季節。(loewe@Instagram)

說明是春夏季，當然不少得夏日氣息甚重的藤織袋！藤織袋早於2019年春夏季已引起過一陣熱潮，Chanel、Loewe都曾推出過箱形、籃形的款式，亦總會在外國街頭看到藤織袋的蹤影。

而2020年春夏季，藤織袋的魅力依然未減，更加像是一個升級版，如Loewe就將藤織袋變成水桶形狀，更沿用了皮革配合藤織材質，由於皮革部份變多，令袋款感覺變得中性而且不分季節，即使秋冬季使用也亳無違和感，經得起時間考驗。另外，Kate Spade、Michael Kors的2020年春夏季天橋上也能看到藤織袋的出現，故絕對是來年春夏的一大潮流。

市面上已有得購買的藤織袋款：

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編織紋手袋

2020年春夏季，Fendi沿用細膩的編織技術造成細小的鏤空設計。(fendi@Instagram)

從2020年春夏時裝周看到，編織紋為來年春夏的手袋趨勢之一，Fendi、Prada等品牌均推出了編織紋手袋款式。Fendi沿用細膩的編織技術造成細小的鏤空設計，而Prada則造成如花紋一樣的款式，同樣優雅，亦適合多季使用。

至於本身以編織為品牌最具象徵性特色的Bottega Veneta，2019年秋冬季，Bottega Veneta創意總監Daniel Lee將品牌的Intrecciato編織技術，增添了一份活潑、更青春時尚的感覺，亦因此突圍而出，不少「改良版」手袋款式均成為了時尚達人的IT Bags；而2020年春夏季，Bottega Veneta除了以金屬扣和木質手柄配搭編織皮革外，有部份手袋款式將編織紋變得更細緻。

+ 3 + 2

市面上已有得購買的編織紋袋款：

Multi Bags

Coach於2020年春夏季將多個小型手袋緊扣而成一個款式。(coach@Instagram)

身上揹上多個手袋已不是什麼新鮮事，早於2014年春夏，Chanel與Balenciaga已演繹過Double Bag方式的手袋；而2019年春夏，Chanel亦推出過以雙C扣將兩個Classic Flap連接於一起的Side-Packs手袋款式。

2020年春夏季再也不再局限於Double Bag，而是採用More is more的理念，就如JW Anderson、Peter Pilotto、Coach也推出了將多個小型手袋緊扣而成的款式，變得更實用而且具時尚氣息。不過，如果等不到2020年春夏季的手袋推出市面，女生們可選擇Louis Vuitton於今季推出了結合多個可拆除迷你袋的手袋款式：Multi Pochette Accessoires ，可自行按需要選擇單獨使用或併合於一起使用，同樣可跟得上潮流。

市面上已有得購買的Multi Bags款：