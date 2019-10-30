馮盈盈、麥明詩率秋冬乾濕褸熱潮　哪褸款成熱搜比去年增加400%？

這幾天，已明顯的感到一陣涼意，有部份怕冷的女生已紛紛換上薄身長袖服裝。不少女星，如馮盈盈、麥明詩也獨愛乾濕褸（Trench coat）的知性味。德國數據搜尋引擎Stylight則從1200萬用戶的購買行為中，分析了過去最多人搜尋的外套款式，相信亦是今個秋冬季的大趨勢！

Stylight檢查與研究平台的內部數據，從數據中得悉許多客戶已經開始搜尋不同的外套款式，表示大部份人已準備置入外套於接下來的時份穿着。Stylight並比較了2018年6月至8月和2019年6月至8月這兩個時間的數據，以追蹤今個年度與去年，有哪些外套款式的搜尋率急升，能夠脫穎而出成為今個秋冬的流行趨勢。各位女生，大可參考一下其結果，以準備今個秋冬的外套款式。

Trench Coat

馮盈盈到外地拍攝節目時，率先穿上乾濕褸。(crystalfyy@Instagrm)

女生對於百搭又能輕易打造時尚感的Trench Coat外套的熱愛程度，依然未有減卻的現象，不過大熱的駱駝色（Camel Color）於今季就略為退流行；相反，米色、灰白色等淺色系色調的搜尋率比2018年增加了117%，可見今年將會流行更淺的色調外套款式。

許多女生都會擔心淺色外套難於在秋冬季搭配，不過其實淺色系比起深色外套，減去單調乏味的感覺，亦帶有襯托膚色、顯白的作用。配襯淺色系外套時，內裡的衣服可選擇同色系，例如米色外套搭配淺啡色上衣等，令造型變得更一致，也能打造文青小氣息。而配搭深色系內搭衣服，形成更大的視覺對比，則能令膚色顯白。

千鳥格（Houndstooth）西裝褸

Gin Lee 李幸倪穿上千鳥格紋西裝褸。(ginleeginlee@Instagram)

千鳥格無形間予人一種秋冬的感覺，因此每年秋冬季都會受到女生們的喜愛。與2018年相比，千鳥格的搜尋率增加了足足200%，當中較多人搜尋的是千鳥格西裝褸款。千鳥格紋不單中和素色西裝褸帶來的正式感，亦能為秋冬造型帶來點綴，而且輕易就能搭配出不同的風格。

除了可搭配裙裝襯上皮鞋，營造英倫風，休閒造型也絕對相襯，配上T-Shirt、褲裝，都已經帶來造型感，減少「頹味」。西裝褸以外，亦有大部份人搜尋了開胸大衣、冷外套以及斗篷等款式，仍能考慮一下。

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Oversized大衣

身形嬌小的譚凱琪也穿上了Oversized大衣。(zozotam1o1o@Instagram)

秋冬季非常常見的Oversized大衣比起去年的搜尋率，增加了400%，拋離其他對手！Oversized大衣容易塑造出男友風以及慵懶感的打扮，不過過大的大衣容易讓本身嬌小的女生顯得更矮，故需要從配襯技巧入手！身高不高的女生可以短身上衣搭配Oversized大衣，亦可將衫袖捲起，稍微露出肌膚，在視覺上延長身體比例，而且感覺更俐落。

另外，亦可在內搭配薄身上衣或直接於大衣外繫上腰帶，減走Oversized大衣的厚重感之餘也能達修飾身形之效。

以下也是今個年度搜尋率上升的4種顏色，亦可考慮一下：

（資料來源：Stylight）