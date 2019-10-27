要是粉底產品又乾又厚，則容易令後逐步驟難以上妝；而且在轉季的日子亦較易出現溶妝、浮粉的機會，故一個精緻無瑕的妝容，絕對要靠一支好的粉底產品打造而成！ 最近，日本美容網站Lipscosme就發佈了網民票選的「人氣粉底產品」排行榜（截至2019年10月23日），當中包括眾多香港都能購買得到的專櫃品牌產品，而且具有高遮瑕、光澤度、保濕等不同功能，適合各位女生用來作參考之用，按照自己的膚質與需要入手，打造「第二層肌膚」！

點擊觀看「人氣粉底產品」排行榜第三位至第二十位：

+ 14 + 13 + 12

【第二位】Shu Uemura Unlimited 無限輕透持妝粉底液 SPF 24/PA+++

【第二位】Shu Uemura Unlimited 無限輕透持妝粉底液 SPF 24/PA+++ HK$$400/35ml (lia.lio@Instagram)

Shu Uemura Unlimited 無限輕透持妝粉底液主打輕柔透薄、防水、防油的概念，而且更設有24種顏色選擇，適合不同膚色的女生。

不少日本女生都於網站上分享她們的用後感，而她們不約而同的稱粉底液質感的確輕透、呈霧面，能夠打造自然的裸妝效果。不過，大部份啞緻霧面的粉底液保濕程度都會偏低，Shu Uemura這支粉底液也不例外。大部份日本女生指出粉底液非常容易變乾，往往把粉底液塗於臉上時均需要以快速的時間完成，不然就會出現卡粉難於推開、卡粉的情況。故此，乾性肌女生要了解清楚才下決定，或是建議於配合粉底掃或Beauty Blender等工具使用。

日本網民票選潤唇膏Top 20出爐 第一名經典好用 香港都可買到！

好用至空瓶玫瑰花水 乾性肌記者實試：超易推開貼服粉底不浮妝！

老佛爺生前秘密設計彩妝 遺憾未能見證面世 簽名光影粉搶購一空

【第一位】Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底 SPF 10 PA++

【第一位】Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底 SPF 10 PA++ HK$380/30ml (esteelauder@Instagram)

Estée Lauder Double Wear 持久防曬粉底為品牌之暢銷產品，粉底主打持久、控油等功能，猶如絲絨般的啞光質地，適合不喜歡光澤妝容的女生。有部份日本女生則表示，雖然把粉底泵於手上時，會明顯感到水潤保濕感，不過當用於臉上並推開後，保濕感明顯下降。

由於粉底具有較高的遮蓋力，故傾向厚身，但只需一層粉底已能遮達8成的瑕疵，如追求完美無瑕妝感的女生，則可另外再塗上一層遮瑕膏。不過，也因高度遮蓋的原因，必須做好卸妝以及清潔的步驟，以免皮膚久而久之變得粗糙以及冒出暗粒。

（資料來源：Lipscosme）