Uniqlo再聯乘Marimekko　低至$99必掀搶購潮　哪地區將不會發售？

來自北歐芬蘭的Marimekko憑着搶眼奪目、色彩繽紛的印花圖案，吸納了不少女生支持，每當穿起她們的衣服時，總覺得心情會變好，別人看到自己也因而有些許被影響，然而，Marimekko的定價不低，兩千多才可入手一條裙子。 日本品牌Uniqlo便為大家帶來好消息，今個秋冬，再次與Marimekko合作推出聯乘系列，一班粉絲興奮不已。

Uniqlo再度與Marimekko聯乘推出聯乘系列，將在11月29日全球發售（除日本）。（Marimekko官網）

低至$99，Uniqlo X Marimekko哪一款必搶？

Uniqlo與Marimekko在去年的春夏系列首次合作，以低至1折的價錢入手Marimekko的設計，令一眾品牌的支持者為之瘋狂，在短時間內經已缺貨，今季再次合作，女生必定會密切期待。

是次的合作以芬蘭冬日傳統節日為靈感，用繽紛色彩點亮秋冬寒冷的心，把Uniqlo經典冬季單品，如裇衫裙、T-Shirt、闊腳褲等，融合Marimekko的印花：石頭圖案Kievt、平權間紋圖案Tsaraita及於城市花園圖案Siirtolapuutarha，當然也不能缺少Marimekko標誌性背心裙，現在只需$299便能擁有，原價要二千多，必搶無疑。

【率先看價錢】Uniqlo X Marimekko 2019秋冬女裝系列（11月29日正式在Uniqlo網站、門市公開發售；日本除外）：

+ 30 + 29 + 28

今季除了有女裝系列外，更首度推出了女童及嬰幼兒單品，以及秋冬必備的溫暖配件，想打造母女裝的你便值得一看一試。

【率先看價錢】Uniqlo X Marimekko 2019秋冬童裝及嬰幼兒系列（11/29在Uniqlo網站、門市公開發售；日本除外）：

+ 12 + 11 + 10

如何輕鬆把印花衫襯得好？

印花圖案繽紛色彩，讓人活力十足，然而不是人人都願意嘗試，全因印花顏色鮮艷，而且女生總認為印花一不小心便成了老氣，其實想把印花衫襯好並不難，要不全身印花，要不就純色配大膽的印花圖案，前者給人活力、時尚的感覺，後者則適合低調又想挑戰印花女生，而且小小一件的印花單品足以提升整體造型，掩飾「頹look」。

【穿搭靈感】：看看女生都是怎樣穿印花衫：