秀智大愛牛油果綠穿搭　綠色2020將成主流　識襯比大地色更顯白？

今年從夏天起，綠色已經悄悄冒起，不少女星如Heidi李靜儀、秀智也以綠色穿搭示人，就連iPhone也加入了「午夜綠色」，可見綠色多麼熱門。 其實許多女生都是綠色的粉絲，但綠色的印象，比起黑白灰、大地色還要難配搭，因而讓人有所卻步，然而掌握以下的配色和小tips，便發現綠色也不是死亡顏色，反而讓人覺得你是時尚女生。

韓國女星秀智穿着牛油果綠T-shirt曾引起「牛油果綠」熱潮。（skuukzky@Instagram）

牛油果綠配牛仔單品

眾多綠色之中，牛油果綠最得Instagram中的穿搭網紅歡心，連韓國女星秀智、BLACKPINK Jennie也穿上它，令潮流愈炒愈熱。

牛油果綠屬中度飽和度，不會太亮色而難駕馭，它顏色柔和、不造作，讓人易於接受，也因如此，把牛油果綠配上同樣屬柔和色調如米色、白色非常好看，而且有減齡、顯白的效果；另外，牛油果綠的上衣簡單配牛仔褲、吊帶裙，便可以打造青春洋溢的感覺。

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Heidi 李靜儀搭上一件薄荷綠西裝褸造型感直線上升。（heidibibe@Instagram）

薄荷綠服裝單品顯高級時尚

根據WGSN報告，薄荷綠（Neo Mint）將會是2020將會成爲主流色彩，因而不能忽視它的存在，而且它清新又夢幻，不少女生都非常喜歡。

薄荷綠給人清新、簡潔的感覺，所以配搭上來要偏向極簡主義，一些時尚達人會選擇同色系（如墨綠配薄荷綠）或是tone on tone的穿搭方法，用不同的質地打造層次和時尚感；如果比較簡單又想挑戰薄荷綠的女生，即可以用薄荷綠服裝單品，如大衣、薄荷綠格紋外套、上衣等進行穿搭。不過薄荷綠較適合皮膚白皙的女生，如果皮膚較黝黑者還是牛油果綠單品較合適。

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軍綠色是經典又百搭。（skuukzky@Instagram）

經典不死「午夜綠色」

如果以上的牛油果綠、薄荷綠，還不能讓你突破心理關口，不妨投靠iPhone的「午夜綠色」，即是經典的軍綠色，它給人一種輕鬆休閒感，而且是眾多綠色中最百搭，能輕易配搭淺色和深色。

有些女生覺得軍綠色太男孩而卻步，但它自帶灰調因而在秋冬非常好穿搭，配襯黑白尤其好看；近年日本女生均愛用軍綠色配襯充滿冬天感米色厚搖粒絨運動外套，增添一些可愛感。