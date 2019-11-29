黑寡婦任國產代言「被走樣」　萬元羽絨如淘寶貨色　網民：太浪費

Marvel電影《復仇者聯盟（Avengers）》系列雖已告一段落，超級英雄依然人氣不減。有不少中國品牌喜歡邀請Marvel的英雄擔任代言人，提升品牌的國際形象。然而有網民指宣傳照的造型毫無誠意，國際明星穿上品牌的外套衣飾更尤如淘寶模特兒，效果事與願違。

中國羽絨品牌波司登最近邀請曾參演Marvel電影的Tom Hiddleston擔任品牌代言人。（波司登）

中國羽絨品牌波司登最近邀請了於Marvel電影中飾演雷神弟弟洛基（Loki）的Tom Hiddleston與黑寡婦（Black Widow）的Scarlett Johansson擔任品牌代言人。品牌公佈合作消息後，全球粉絲都引頸以待，期待兩人的宣傳海報。然而，官方宣傳照讓人大跌眼鏡，不論是室內還是室外的造型照均沒有華麗的背景，連羽絨外套上的飄雪也異常虛假。

波司登是全中國最大的羽絨外套生產商，品牌聲稱其羽絨外套暢銷美國、法國、義大利等七十二個國家，全球有超級兩億人都在穿。品牌的羽絨外套價格不菲，從數千到一萬元不等，價格直逼時尚品牌Moncler。

官方宣傳照讓人大跌眼鏡，引起網民的熱烈討論。（波司登）

按圖看更多「走樣」的造型照：

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自品牌於微博上釋出最新的宣傳照後，便引起網民的熱烈討論。全因一系列的造型不但未能襯托出Tom Hiddleston與Scarlett Johansson的巨星風範，厚重的羽絨外套加上毫無美感的構圖讓兩人淪為路人。網民批評品牌既然都花費不少邀來國際明星出任代言人，拍出這種沒質感的照片實在太浪費。又指宣傳照予人一種品牌預算不足，只能草草完事的感覺。

品牌為其他模特兒拍的造型照比兩位明星的更認真，冰天雪地的背景更切合羽絨外套的造型。（波司登）

反觀品牌為其他模特兒拍的造型照比兩位明星的更認真，起碼背景是冰天雪地，搭配雪地電單車，與羽絨外套更配合更像真。而且，宣傳照上並未有使用Tom Hiddleston的官方中文譯名，反而使用中國網民予他的暱稱「抖森」（姓氏Hiddleston的諧音），有欠尊重。

其實這次並非Tom Hiddleston與Scarlett Johansson首次擔任服裝品牌的代言人。（Gucci）

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其實這次並非Tom Hiddleston與Scarlett Johansson首次擔任服裝品牌的代言人，Tom Hiddleston曾擔任Gucci代言人，優雅的造型徹底展現他的英倫紳士魅力。而Scarlett Johansson則曾為Mango代言，造型照展現出她的多面化，除了常見的性感造型外，還展現出她時尚型格的一面。不論是奢侈大牌還是貼地親民的品牌，Tom Hiddleston與Scarlett Johansson均能演繹出獨特個人風格。

換個角度想，波司登這輯「走樣」的造型照雖然未受讚賞，但網民的負評也算是一種另類的宣傳。