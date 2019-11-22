《權力遊戲》Emilia Clarke受情緒勒索拍全祼　女生如何堅持底線

因參演HBO劇集《Game of Thrones 冰與火之歌：權力遊戲》中Daenerys Targaryen（龍母）一角，而人氣急升的演員Emilia Clarke最近於電台節目中透露：第一季的多場裸露戲均是於違反她本人意願下拍攝的，並坦言當時是在劇組人員的情緒勒索下妥協。直至八年後的今日，Emilia Clarke的裸露鏡頭仍然成為話題。

Emilia Clarke 在節目《Armchair Expert》中透露《Game of Thrones》第一季的多場裸露戲均是於違反她本人意願下拍攝的（《Game of Thrones》劇照）

Emilia Clarke日前受Dax Shepard的邀請，成為了節目《Armchair Expert》的嘉賓，分享從一名新人走到名成利就的心路歷程。想當初在拍攝第一季的《Game of Thrones》時，誰也預計不到劇集竟會如此受歡迎，Emilia Clarke也因此而走紅。可是我們都不知道，原來當時Emilia Clarke根本沒有同意拍攝裸露鏡頭，但她只是一名剛從演藝學院畢業的新人，沒太大能耐反抗劇組的要求，加上製作人一句「你這樣做會令《Game of Thrones》的粉絲感到失望」的情緒勒索，她只好硬著頭皮拍攝。

按圖看Emilia Clarke於劇中的性感造型：

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Emilia Clarke憶述那時自己感到非常迷失：「在拍攝第一季的過程中，我認為自己沒有資格要求任何事。當我於眾人面前全身赤裸時，我不知道自己在做甚麼，也不清楚別人期望我怎樣做。」當情緒來襲時，Emilia Clarke選擇跑到洗手間哭泣，然後又回到劇組繼續拍攝。

第一季播出後，網民對於Emilia Clarke裸露鏡頭討論不絕，當中有不少是關於她身材的負面評論。所以她從不會Google自己，為著逃避這些二次傷害。「那時我只是一個女孩，他們就不能給我一點喘息的空間嗎？」

直至被當時飾演Emilia Clarke對手的Jason Momoa提醒，她才意識到自己有權利決定裸露的尺度。（《Game of Thrones》劇照）

直至被當時飾演Emilia Clarke對手的Jason Momoa提醒，她才意識到自己有權利決定裸露的尺度。Jason Momoa不但沒有擺出前輩的架子，更對Emilia Clarke關懷備至，教導她何時應堅持立場，為自己設下底線。

「如果你放棄拍攝這些裸露鏡頭，《Game of Thrones》的粉絲便會感到很失望。」這樣的條件性對話對某部分女生來說毫不陌生，情緒勒索者透過利用他人的內疚感、同情心、恐懼等心理，逼使她放棄個人意願來滿足自己的需求。

現在Emilia Clarke已為自己設下底線，並為此而堅持。（Getty Images）

《情緒勒索──那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》一書的作者兼心理師周慕姿指出，情緒勒索者擅長貶低對方的能力，並否認你的感受，繼而美化自己的要求，目的是說服你相信他們是真心真意為你好。所以，若你不順從他們的需求便是你不好。長久的妥協和犧牲令人疲憊，我們需要正視自己的感受，啞忍只會換來無止境的情緒勒索。「一隻手掌拍不響」，情緒勒索者固然可恨，但被勒索的那方也需審視自己的問題，若不想繼續屈就便要作出反擊。

《情緒勒索──那些在伴侶、親子、職場間，最讓人窒息的相處》（book.com）

【按圖看如何擺脫情緒勒索】情緒勒索下無力感由然而生，唯一的解決辦法就是自救：