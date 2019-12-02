GD神鞋炒價破6萬！小雛菊設計攻陷少女心　碎花款有錢都買唔到？

韓國人氣藝人G-Dragon（權志龍）個人品牌PEACEMINUONE聯乘運動品牌Nike推出Air Force 1「Para-noise」，消息一出就已經引發熱烈回響。據悉該鞋款在預售時南韓Nike門店現場排起超長人龍，網上購買不到10分鐘就搶完，内地網上購物平台淘寶Nike網店也在0.06秒售罄。受歡迎的火爆程度堪稱時尚「神話」，不僅是粉絲，很多時尚圈人士、藝人都想擁有一對「GD神鞋」，究竟一「鞋」難求的Air Force 1「Para-noise」魅力何在？

總是走在時尚最尖端的G-Dragon

希望比我更帥氣的人出現 G-Dragon

G-Dragon是男團BIGBANG的隊長。（peaceminusunone@IG）

人盡皆知G-Dragon穿戴任何時尚單品或者衣服都會成爲潮流指標，新穎的穿搭和前衛的風格，一直是時尚追捧的對象。例如帽子配鐵夾、長帽帶等等，GD可以說是引領時尚潮流的先驅者。

這次與Nike聯名推出的新球鞋，同樣也掀起一股「GD時尚」風潮。GD談到這款鞋之所以取名「Para-noise」是因爲「Para」代表超越限制，而「noise」是聲音。他說道：「時間和空間在回憶聲中聚集，重新創造發出新的聲音」，日益積纍的「聲音」讓他想要創造出自己的「聲音」，再傳遞給大衆創造出新的「聲音」。

G-Dragon個人品牌PEACEMINUONE聯乘運動品牌Nike推出Air Force 1「Para-noise」。（xxxibgdrgn@IG）

巧妙設計：黑色鞋面脫落後 露出真正個人藝術創作

對我來說創作這件事，説起來可能有點難，但在我看來誰都可以做到 G-Dragon

G-Dragon在宣傳片裏談及自己的設計理念。（hypebeastkr@IG）

該款鞋子還有一個玄機，就是鞋面採用黑漆覆蓋，時間久了黑色表層會慢慢脫落，露出GD設計的塗鴉及繪畫藝術創作，設計別出心裁。他稱這款Air Force 1設計理念是將很多的塗鴉和繪畫混合在一起，再全部以黑色覆蓋。

而經典的「小雛菊」標誌代表了即使在艱難的環境仍能開出花兒，一直美麗地綻放。而「小雛菊」的花語也代表純潔、天真無邪，相信GD的設計裏同樣表達了在艱苦環境下蛻變後仍然能夠保持純潔、充滿希望的寄語。想不到他手下設計的型格的潮鞋，都悄悄藏有一顆少女心。

「小雛菊」標誌代表了即使在艱難的環境仍能開出花兒，一直美麗地綻放。（peaceminusunone@IG）

鞋子以「小雛菊」作點綴。（hypebeastkr@IG ）

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二手平台炒賣至近1000萬韓幣 限量版「碎花」款全球只有兩雙

「黃剔」版球鞋全球只有88雙。（xxxibgdrgn@IG）

除了普通的「白剔」球鞋，該鞋款還有限量「紅剔」版以及全球只有88雙的「黃剔」版，數量稀少普通市民根本無法買到。另外還有隱藏版本「碎花」款，據説全球只有兩雙，其中一雙就在GD同團成員T.O.P的手上，他在網上拍照曬出碎花款球鞋，簡直羡煞旁人。據悉GD限量版Nike球鞋在二手拍賣網站上已經炒賣到1000萬韓元（約6萬6千元港幣），GD的時尚效應真的勢不可擋。

Bigbang成員T.O.P在IG上曬出GD送的球鞋，其中碎花款全球只有兩雙。（choi_seung_hyun_tttop@IG）

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許多明星追趕潮流已經搶先穿上GD「神鞋」，包括周杰倫、朴信惠、太陽等等：

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女生球鞋穿搭術 既甜美又帥氣

沒有搶到GD「Para-noise」球鞋的各位也不用灰心，可以將心思放在球鞋穿搭上！相信每一位女生都會有一雙舒適的球鞋，不但穿著舒服而且十分白搭，無論韓風、日系還是歐美風都通通能夠搭配球鞋！

韓國女團BLACKPINK成員Lisa喜歡球鞋穿搭，短上衣搭配長闊褲子以及運動鞋，十分有個性。（lalalalisa_m@IG）

#韓風

今年韓國女生也十分喜歡運動風穿搭，簡單的服裝設計搭配球鞋，造型可愛又率性。韓國也十分流行白色的球鞋，搭配緊身牛仔褲、短裙或全套運動裝，都會十分有「韓味」，穿出時尚休閒風。

「時尚休閒韓風」球鞋配襯重點：

#日系

日本女生十分喜歡寬鬆又舒適的衣服，穿上闊腳褲或者長裙，再搭配一雙球鞋，不但氣質加分，也很有少女感，衣物顔色可以選擇較爲乾淨的素色，更有日系感覺！

「日系少女感」球鞋配襯重點：

#歐美風

簡單的連身小洋裝再搭配球鞋，舒適之餘還能散發俏皮感，隨性又充滿時尚感，許多歐美明星外出都會搭配球鞋，十分百搭。也可以選擇上身搭配背心，下身穿長褲再配球鞋，或者穿著寬鬆外套與長褲，充滿個性中性風格。

「中性歐美風」球鞋配襯示範：