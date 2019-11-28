韓國女團曾遇車禍　生日變隊員忌日　面對生命無常如何走出悲痛？

生命無常，我們永遠不知道意外和明天哪個會先到來，每天都會有悲劇和意外發生。其中常見的車禍意外，每年都有數不清的人命因此被奪走。娛樂圈中也曾發生不少令人惋惜的致命車禍，鮮活的生命就此逝去，讓家人和粉絲都十分痛心。

慶祝生日慘變致命車禍 生日變成員忌日

韓國女團Ladies’Code在2013年出道。（VCG）

2014年9月3日韓國發生一起嚴重奪命車禍，韓國女團Ladies’Code凌晨乘車返回首爾途中，在高速公路發生嚴重車禍，其中一名成員EunB當場不治，另一名成員Rise搶救4天無效後離世。其餘三位成員則有不同程度受傷，其中昭政上身嚴重受創，多處骨裂並因强烈撞擊而休克，因此對車禍事件沒有記憶；Ashley與Zuny則受輕傷，曾嘗試叫醒成員。

團員EunB和Rise因傷重不治。（VCG）

車禍後首度公開談論 車禍前曾一起慶祝生日

倖存的Ladies’Code成員其後曾在韓國節目上談到車禍事件，回憶當時遭遇意外前後的情形。成員昭政回憶當時因行程而去了較遠的地方表演，回首爾的途中，另外四位成員暖心地準備了生日驚喜，送上朱古力餅曡成的蛋糕，幫她慶祝生日，一起度過了快樂的時光。隨後一行人在車上睡着，她一口都沒有吃那個朱古力蛋糕，接著就發生了車禍。昭政說：「大家睡着了，那段記憶就是最後」。

三位成員首次在節目上談車禍：

昭政表示事發之後「我不再把9月3日當作是生日了，不是一個值得被祝賀的日子。」剩下的三位成員也表示三人私底下不會聊起關於車禍的事，只會向親友們表達自己情緒。成員Zuny提及有一段時間根本無法洗澡，甚至沒辦法睡覺，連洗臉也是睜著眼。她説道自己只要一閉眼，當晚車禍就會歷歷在目，不時有幻聽以及幻覺。

倖存成員悲痛欲絕地送別離世成員：

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事隔兩年後剩下的三名成員以三人形式回歸，更展開成員個人活動，發表了不少單曲。在新歌發佈會上，成員們表示會帶著離世成員的使命繼續向前走，在舞台上發光發熱。隊長Ashley哽咽説道：

一開始很難相信兩名成員已經離開，不知道應該再站上舞台，還是放棄好，過程中感覺十分痛苦。但是身邊有許多人為我們打氣，粉絲也相信我們、等待著我們，我們得到了很多力量。

Ladies’Code剩下成員以三人形式回歸演藝圈：

Ladies’Code現以Ashley、昭政和Zuny三人陣容活動中。（polaris.lc@FB）

回顧昔日五人合照：

奪命車禍：《狂野時速》系列電影男主角保羅·獲加（Paul Walker）

荷里活著名男演員保羅獲加因車禍死亡。（GettyImages）

另一起震驚世人的車禍就是曾出演賣座電影系列《狂野時速》的男主角保羅·獲加，於2013年在洛杉磯發生嚴重車禍，終年40歲。車禍原因疑似是車子超速失控後撞上路邊燈杆和一棵樹，然後爆炸並引發熊熊大火，保羅當時坐在朋友羅傑·羅達斯（Roger Rodas）車内的副駕駛座位，車禍發生後駕駛者羅傑和車内的保羅都當場死亡，法醫公佈保羅死因是死於外傷以及燒傷。

留下愛女梅朵·獲加（Meadow Walker）

保羅和前女友育有女兒梅朵（meadowwalker@IG） 保羅和前女友育有一女梅朵·獲加（Meadow Walker），父親驟然離世，女兒與母親一起居住在夏威夷。如今梅朵已經長成一名亭亭玉立的少女，深邃的五官和眉宇間的英氣似乎都遺傳了父親。低調的梅朵也不時會在IG上分享與父親的合照，紀念保羅，許多粉絲感到不甚唏噓，留言表示保羅是自己的偶像，相信在許多影迷的心中，保羅是永遠的榜樣。

保羅和前女友的女兒梅朵：

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以父之名成立慈善基金會遺愛人間

堅强的女兒梅朵在父親42歲生忌，宣佈以父親之名成立了「Paul Walker Foundation」的慈善基金會，她表示自己會延續父親對海洋的熱愛、拯救動物、幫助他人的精神，讓保羅能夠遺愛人間，作出更多無私的貢獻。網民也留言說：「保羅會以有你這樣的女兒而感到驕傲！」

Reflecting on my father, I found myself reflecting on his passions. His passion for the ocean, his passion for rescuing animals, his passion for helping people and his passion for spontaneous goodwill. I wanted to start this foundation because I want to share that piece of him with the world. I want to share that part of him with others.

梅朵多次在IG上分享與父親合照：

身邊人離世該如何走出悲傷？

在《解憂說話術》一書中，作者及日本知名安寧療護醫師小澤竹俊，引用了美國心理學會臨床心理學家威廉．沃登（J. William Worden）在其著作《悲傷輔導與悲傷治療》（Grief Counselling and Grief Therapy）中，對於處理悲傷的詳細解析與方法。

當中提及「走出悲傷」的四個步驟（點擊查閲大圖）：

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參考資料：《解憂說話術》