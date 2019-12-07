【王妃穿搭】凱特又發功！$380棗紅毛衣　平民價錢打造貴族知性

英國皇室成員凱特王妃（Kate Middleton）出席公眾場合的穿搭，一直是許多人關注的焦點，從正式場合到私下的搭配，她重複穿搭同件單品，以及在私著選擇的親民品牌，都讓她深受網友及英國民眾的好評！ 在天氣微涼入冬之際，凱特王妃再次穿上平價單品！她用一件約380港幣的毛衣，穿搭出過人的出時髦品味！

天氣微涼入冬之際，凱特王妃再次穿上平價單品！她用一件約385港幣的毛衣，穿搭出過人的出時髦品味！（VCG）

Zara與TopShop 快時尚也能優雅駕馭

Zara一直以來就是許多小資族尋寶的好地方，沒想到凱特王妃在過去也曾以Zara的單品作為日常穿搭！她在新婚後的第一天便身穿藍色的絲質洋裝搭配黑色短版的西裝外套，簡約俐落的裝扮不失優雅，也不會帶給人距離感。

TopShop這個大家出國都必逛的店家！時髦、摩登又平價的定位，從女裝到男裝都擄獲許多年輕人的心，凱特王妃在過去更曾經穿過TopShop圓點復古洋裝，以及印花的連身花苞裙裝，從俏皮的風格，到典雅的穿搭方式，凱特王妃不砸大錢便能穿出時髦的樣貌。

▼▼按圖放大，先看看凱特王妃如何駕馭Zara與TopShop及日常休閒服▼▼

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平民毛衣 平價穿搭你也能輕鬆打造王室造型

這次凱特王妃造訪英國自然博物館時，身穿一件波浪紋領口的針織毛衣，棗紅色調搭配墨綠色的寬褲，日常不誇張但又具有俐落與細節的搭配方式，這種每個女孩都能輕鬆駕馭的穿搭，讓凱特王妃的時尚品味再次受到肯定！

在配色上，凱特王妃除了用反差撞色的墨綠褲款做搭配外，在配件上則運用與上衣的同色系做穿搭，鞋款上他選擇同色系的 Tod's 粗跟鞋做呼應，在包款上則用已經出鏡過無數次的勃根地紅的 Chanel 包款做對應，從平價的服裝選擇到重複的單品運用，凱特王妃不奢侈的穿搭法則，完全是小資族最好的榜樣！

▼▼按圖放大，看看凱特王妃當日棗紅色毛衣Ｘ墨綠色闊腳褲的穿搭▼▼

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如果妳以為這件可愛的毛衣可能又得要數千甚至上萬元，那你就錯了！凱特王妃這次穿著的品牌是來自於英國的平價連鎖品牌Warehouse！這件毛衣目前在官網上訂價約為48元美金（約380港幣），樸實容易入手的定價，讓這件單品迅速秒殺！

▼▼這件毛衣來自英國平價連鎖品牌Warehouse，官網上訂價約為48元美金（約380港幣），一般女生也可輕易擁有（當然被Kate穿過後就立即賣斷市了）▼▼

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