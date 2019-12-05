【Beatrice Borromeo】摩納哥王妃優雅不輸凱特　氣質靠妝容細膩

皇室成員的動向一直以來都是大眾關注的焦點，尤其是王妃的妝容、穿搭更是時下女性追隨的指標。 但除了英國公爵夫人凱特以及梅根兩人備受矚目以外，其實還有其他國家的王妃外型也相當出色，近日這位來自摩納哥的王妃Beatrice Borromeo，因參加國慶大典，多張美照在網路上瘋傳，婀娜多姿的一舉一動，以及絕美超標顏值瞬間掀起一陣熱烈討論。

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34 歲的摩納哥王妃 Beatrice Borromeo 出生於意大利貴族世家博羅梅奧家族，她不僅曾擔任過模特兒，登上雜誌封面，還曾是新聞專欄記者，有學歷、顏值還有著優雅的氣質，優點於一身的摩納哥王妃，簡直讓全球女人都羨慕，而且就算已經是兩個孩子的媽，身材依舊維持得相當好！

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摩納哥王妃 Beatrice Borromeo 的底妝，採用半霧光感的妝效呈現，遮瑕度適中恰好，且微微透出的蘋果肌光澤，完美地襯出好氣色！

若想畫出微透感的光澤妝效，可以利用海棉搭配輕拍的方式進行上妝，若本身毛孔較粗大，輕拍完全臉後，再由下往上的擦拭方法填補毛孔瑕疵即可！在底妝產品選擇上，Chantecaille、Estee Lauder、DIOR近期都有推出全新光澤底妝，不誇張的光感妝效，輕鬆打造出王妃美肌！

除了底妝講求自然以外，摩納哥王妃 Beatrice Borromeo 眉毛更是追求毛流感，並且在眉峰的位置輕微向上勾起，帶出炯炯有神的神韻。

想畫出毛流感的眉型其實一點也不難，只要按照眉毛生長位置，以由下往上的縱向方式描繪眉毛空洞位置，最後再利用染眉膏逆向梳整眉峰，即可打造出自然毛流眉型。近期品牌Elizabeth Arden、ESPRIQUE、Maybelline都有推出眉筆產品，不僅具有持久的妝效，使用上還非常好上手！

想打造出由內而外的魅力，妝容技巧上根本不需要過多的點綴，基本打底做好，並且增加神韻，輕輕鬆鬆就能擁有絕美氣質！