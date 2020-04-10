2020春夏流行色系：象牙白、灰色穿搭教學　兩招避開「顯黃」地雷

美國時尚電子零售平台Moda Operandi公開《2020年春季流行色彩系列》的趨勢，早前商貿平台利用先進的AI技術，分析其網購平台用家購買的趨勢，預算今年春季所流行的衣服顏色，根據過往的數據分析得出，象牙色會成為今季的流行趨勢，而灰色則將取代上季流行的米色成為主流色。

象牙色是今季的流行趨勢，而灰色則將取代上季流行的米色成為主流色。(ig@misselvani)

不難想像，每一季的時裝周粗略估計帶來數以千計的全球消費者，其皆會通過網絡社交和時尚零售平台來獲得最新一季時尚品牌單品的消息，Moda Operandi為了滿足消費者，統計出今季流行的顏色，不知道2020年春季流行顏色，象牙色與灰色該如何配襯衣服才可以穿出獨特的時尚感呢？

象牙色

象牙色就是奶白色，但白得來帶點泛黃的白(pantone)

象牙色在Pantone的色調排版色是指「Ivory Tone」色系，象牙色就是奶白色，但白得來帶點泛黃的白，加上其實象牙色色系是帶點紅色調的中性顏色，在時尚界中，象牙色經常被人稱為「最接近皮膚」的顏色，不過筆者猜想擁有「象牙色」皮膚的人都是比較白晢的。

少的女生將「象牙色」納入今年冬季大熱的「大地色系」(ig@xeniaadonts) 加上，不同亮度和粉調的象牙色亦有不同，有些是帶有灰調的，有些是帶有粉調的，有些是帶有紅調的，加入不同的冷和暖元素，便可以輕易改變象牙色給人的感覺，亦有不少的女生將「象牙色」納入上年冬季大熱的「大地色系」，可能象牙色和大地色都是屬於低彩度的質地吧！

灰色

今年流行大熱的米色系（Beige）在下年春季的時間，將會被灰色系所最取代(pantone)

今季除了流行「象牙色」外，另一個流行的色彩預測是最經典和常見的灰色系。根據零售平台Moda Operandi的數據分析表示，上年流行大熱的米色系（Beige）被灰色系所最取代，加上灰色系的衣服經常出現在不同時尚品牌的單品當中，更可以乘着現時時裝界中大熱的中性潮流，成為主打色。

2020春夏流行色系一：象牙色｜易予人「不乾淨」感覺 卻可塑性高

雖然有大數據的幫手，可是要將象牙色和灰色配襯得好也需要學問 (ig@xeniaadonts)

象牙色不是一個如白色般亮白的顏色，象牙色是白中可能帶點紅調或是黃調，予人的感覺就是看起來不夠乾淨，也容易有「顯黃」之感，沒有米色般那麼偏向香檳金黃，或如大地駝色那麼的接近棕色，看似簡約時髦，要配搭出時尚感也需要花點技巧，只要掌握技巧，可塑性可以很高，亦避免「顯黃」效果！

象牙色配上白色

不同深淺度的「象牙色」配上亮白的白色也是一個很好的配襯方法 (ig@anoukyve)

不同亮度和色調可帶來不同深淺度的「象牙色」，輕易創造出不同的層次感，不少網絡上的街拍網紅都是以亮白色配上象牙色來營造輕鬆簡易的時尚感，簡約得來卻不平凡。

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象牙色配上黑色/鮮艷的顏色

象牙色西裝可配上鮮豔的配件(ig@leoniehanne)

「象牙色」是屬於一個低調的顏色，其最大的好處就是可以運用其他高調鮮艷和對比十分強烈的顏色來突顯毫不平庸的感覺，例如，象牙色西裝外套的內搭可以是黑色系的衣服或是配上黑色的單品，來與象牙色形成一個鮮明的對比。甚至，可以利用屬於螢光顏色系列的衣服作為一個重點點綴效果，鮮豔的配件更可以提升整體美感，同時營造出亮眼吸睛的效果。

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2020春夏流行色系二：灰色｜中性風中帶點碰撞感的

灰色衣服的配搭予人感覺總是帶點成熟和嚴肅的氣息(ig@xeniaadonts)

相信很多人一看見「灰色」，腦海中就浮現出經典的黑、白和灰的配搭，因為黑白灰不論你如何配搭也好總是不易失手的。不過，黑白灰的配搭予人感覺總是帶點成熟和嚴肅的氣息，對於年輕的女性也是較難配搭的一個顏色。不過，灰色除了經典的顏色配搭外，原來加入不同的紋路、材貿的色彩單品，是很輕易營造出視覺上的碰撞感。

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資料來漂：Runway Report: Spring Summer 2020，PANTONE