2019聖誕倒數月曆推薦！YSL迷你妝品攻陷女生心　Kiehl’s CP值高

聖誕節是令人期待的節日，各大美妝品牌都趁著普天同慶的日子，推出令人心動不已的超值「2019年聖誕倒數日曆」。聖誕倒數月曆的迷人之處，除可滿足拆禮物的喜悅，更可以一次過試用品牌各種產品，內藏的迷你產品適合旅行出門，又或試新品之用，當中也有少量貨裝產品，以正價比較，相當優惠，筆者就為大家精選了四個主打不同類型的聖誕倒數日曆，如彩妝類的YSL、護膚類的Kiehl’s、身體淋浴類的LUSH和居家香水類的Diptyque等等，希望讓女生們在挑選聖誕倒數日曆都有一個參考，看看哪一個最能吸引你呢？

最令人心動的是各大美妝品牌所推出的「2019年聖誕倒數日曆」，當中Kiehl’s、Diptyque、YSL和LUSH品牌所推出的限量版聖誕月曆更是別具一格呢！

護膚類：Kiehl’s限量版聖誕月曆 換購價HK$495 （價值超過HK$1,500 ）

Kiehl’s限量版聖誕月曆 換購HK$495 （價值超過HK$1,500 每人只限換購一份），當中更包括23款不同的大熱產品，相信十分值得預算不高的女生入手。

今年Kiehl’s就與芬蘭著名插畫師Janine Rewell聯乘合作推出一款名為「Mr. Bones回紐約藥房的歸家旅程」為主題的限量版聖誕月曆，限量版聖誕月曆當中的插畫圖案十分的耐看 (ig@kiehlshk) 今年Kiehl’s就與芬蘭著名插畫師Janine Rewell聯乘合作推出一款名為「Mr. Bones回紐約藥房的歸家旅程」為主題的限量版聖誕月曆，類似行李箱的外型更令人眼前一亮，當打開聖誕月曆更發現Kiehl’s用心地將拆禮物的過程分為4個不同的故事章節，當你每天打開一格倒數日曆的時候，更可同時欣賞插畫師所設計別具一格的圖畫故事，如溜冰之旅和唱聖誕歌等等，看出這款聖誕月曆將藝術和護膚融合，讓女性護膚的時候，更感受到藝術的氣息。

Kiehl’s的主打產品Ultimate Strength Hand Salve 高效能潤手霜75ml，早前更在消委會潤手霜的試驗中，獲得4.5分的高手，媲美外國的貴價潤手霜。 Kiehl’s限量版聖誕月曆只需要在Kiehl’s買滿HK$500的產品，就可以用超便宜的換購價HK$495獲得價值超過HK$1,500的聖誕月曆，當中更包括23款不同的大熱產品，相信十分值得預算不高的女生入手，平日入手一件Kiehl’s的皇牌產品就需動輒數百元，但這款的限量版聖誕月曆就包含了數款Kiehl's 迷你版皇牌產品，如Ultra Facial Cleanser 特效保濕潔面啫喱30ml和Calendula Serum-Infused Water Cream 金盞花修復精華面霜7ml等等，方便出遊攜帶。內裡還有貨裝的Ultimate Strength Hand Salve 高效能潤手霜75ml，早前更在消委會潤手霜的試驗中，獲得4.5分的高分，媲美外國的貴價潤手霜。

最令筆者驚喜的是限量版聖誕月曆更包括了一些男士專用的皮膚護理產品，如Facial Fuel Energizing Moisture Treatment for Men 男士全效保濕乳15ml等等，當男生送禮物時，不妨可選擇這款的聖誕月曆，因為到時可「分一杯羹」呢！

居家香水類：DIPTYQUE 聖誕倒數日曆（價錢HK$3,490）

今年Diptyque的聖誕倒數月曆共包括25個驚喜窩心禮物，如13 款 DIPTYQUE 經典香份蠟燭、6 款 DIPTYQUE 精選淡香水及淡香精、香氛貼飾和不同類型的身體護理產品。

Diptyque每年推出的聖誕倒數月曆都是十分的矚目，外表包裝總是貫切其品牌高尚典雅的風格，今次的聖誕倒數月曆更以七彩斑斕的童話神話作為主打，高貴得來帶點神秘的色彩。

每個Diptyque的聖誕倒數日曆都特別包含了一款聖誕限量香氛蠟燭蒼松庇佑(Pin Protecteur) (Diptyque) 今年的聖誕倒數月曆共包括了25個充滿不同驚喜的窩心禮物，如13 款 DIPTYQUE 經典香氛蠟燭、6 款DIPTYQUE 精選淡香水及淡香精、香氛貼飾和不同類型的身體護理產品等等，而每個Diptyque的聖誕倒數月曆都特別包含了一款聖誕限量香氛蠟燭蒼松庇佑（Pin Protecteur），瓶身上吉祥物圖案、顏色和香調都是寓意著不同的祝福，就算不點蠟燭的女生，將這款外型精美的蠟燭放在家中作擺設亦可。

Diptyque的香氛產品一向都是女生心目中的不二之選，可供女生選擇的香調也很多。 Diptyque的香氛產品一向都是女生心目中的不二之選，可供女生選擇的香調也很多，倒數月曆更包含了Diptyque的皇牌產品，如Diptyque Eau Infusée pour le visage 淡香精15ml，更是主打無酒精的配方和不同味道的香水。加上有時候，女生出街的手袋都是剛剛好的大小，倒數月曆當中的6款精選淡香水的大小都是剛剛好，十分適合女生外出補香水之用呢。不過要留意，聖誕倒數月曆只限於 IFC 及海港城專門店發售。

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彩妝類：YSL HOLIDAY ADVENT CALENDAR 限量聖誕倒數月曆 （價錢HK$2500）

相信YSL這個品牌的名子早已烙印在不少女生的心中，每次YSL推出不同節日的限款品彩妝總是成為女生的搶購目標

今年YSL就承襲上年的熱風，再推出了2019 限量聖誕倒數月曆，包裝也是一如既往以金屬色系作為主打 相信YSL這個品牌的名子早已烙印在不少女生的心中，每次YSL推出不同節日的限量版彩妝總是成為女生的搶購目標，去年YSL首次推出聖誕倒數月曆，短短時間就引起瘋搶熱潮，今年YSL就承襲上年的熱風，再推出了2019 限量聖誕倒數月曆，包裝也是一如既往以金屬色系作為主打，今年就以優雅的高貴紫色配上帶閃亮效果的星星，增添一點少女的味道。

YSL HOLIDAY ADVENT CALENDAR 限量聖誕倒數月曆當中共包含24款不同類型的 美妝品，如經典唇膏、迷你香水、睫毛膏、妝前打底霜和滿天星願訂製吊飾等等 YSL HOLIDAY ADVENT CALENDAR 的倒數月曆共包含24款不同類型的美妝品，如經典唇膏、迷你香水、睫毛膏、妝前打底霜和訂製吊飾等等，倒數月曆當中不全然是迷行裝或是旅行裝，更有幾款是「FULL SIZE」的美妝品，例如：皇牌產品Top Secrets Instant Matte Pore Refiner美顏絕密毛孔啞緻底霜 30ml、La Laque、皇牌明彩筆產品Touche Éclat Radiant Touch Concealer 2.5ml和Couture Nail Polish-08 Fuchsia Cubiste 10ml的指甲油等，真是讓人忍不住入手呢！

Yves Saint Laurent MON PARIS Eau de Parfum香水 當中更有新款的Yves Saint Laurent MON PARIS Eau de Parfum香水，其精緻的骰的容量，帶出街也十分的方便，加上聖誕倒數月曆附上4款YSL經典奢華緞面唇膏，容量更達1.5g，可以算是十分的抵玩，加上聖誕倒數月曆採用的材質也十分厚實，是環保控的你更可以把它充當為一個收納盒也不錯，女生不妨買下這個禮物送給身邊的閨密吧！

身體淋浴類：LUSH 2019聖誕12夜禮盒 （價錢HK$1200）

LUSH 2019聖誕12夜禮盒總共有12款的沐浴及身體護膚產品，當中包括汽泡彈、泡泡浴芭、香浴油、沐浴露、身體修護霜、唇部磨砂、香氛皂、洗面膏等等

2019聖誕12夜禮盒的包裝全都採用了不含塑膠的閃粉和褪去包裝的裸裝產品，百分百是可循環再造的包裝品 相信LUSH的粉絲最期待就是品牌在聖誕節期間，所推出的聖誕特別限定造型沐浴球或其他沐浴產品了，今年LUSH將英式溫暖的聖誕氣氛注入一系列的產品當中，更不難看到LUSH品牌如精靈般地構思各種充滿趣味創意的元素，加入沐浴及身體護膚產品當中，女生進行皮膚護理的時間，更可以擔當保護地球的責任，因此LUSH 2019聖誕12夜禮盒的包裝全都採用了不含塑膠的閃粉和褪去包裝的裸裝產品，百分百是可循環再造的包裝品

LUSH 2019聖誕12夜禮盒總共有12款的沐浴及身體護膚產品，當中包含的香氣也款款好同 (LUSH HK) LUSH 2019聖誕12夜禮盒總共有12款的沐浴及身體護膚產品，當中包括汽泡彈、泡泡浴芭、香浴油、沐浴露、身體修護霜、唇部磨砂、香氛皂、洗面膏等等，筆者最為欣賞的是品牌刻意推出聖誕造型的泡泡浴芭和汽泡彈等等，如屬於冬天的北極小熊和幻彩聖誕汽泡彈，讓沐浴的同時可增加生活上的小趣味。

品牌刻意推出聖誕造型的泡泡浴芭和汽泡彈等等，如屬於冬天的北極小熊和幻彩聖誕汽泡彈，讓沐浴的同時可增加生活上的小趣味。 沐浴作為生活的調劑品，LUSH的2019聖誕12夜禮盒更包含皇牌產品汽泡彈和沐浴露，汽泡彈更以冬日雪花的設計讓用家可以感受到聖誕節的氣氛，而沐浴露就推出屬於聖誕節的Yog Nog 節日蛋糕香味，讓大家都可以感到LUSH所設計的獨特香氣和新穎有趣的感覺，加上2019聖誕12夜禮盒當中的沐浴和身體護膚產品所涉及的類型也有好幾種，所以十分值得女生入手！

相信大家看過以上的推介，都應該心有所屬了，不過機會要留給有準備的人，有意購入以上聖誕倒數月曆的女生，要切記數量有限，要盡早入手。