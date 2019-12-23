韓星宣美靴子控示範　黑色過膝長靴剛柔並重　哪長度靴子最顯腳幼

雖然小白鞋一年四季，甚至是不論甚麼穿搭風格都能輕鬆駕馭，然而來到冬天，怎能決少一對秋冬感爆分的靴子，而且一對黑色靴子，像Dr. Martens的靴款，數十年來都不退潮的經典，今個冬天你需要哪一款黑色靴子呢？

宣美穿靴秘技：襯裙中和粗獷味

Dr. Martens 的中長筒靴子，又名「馬汀鞋」，感覺粗獷、型格，對於甜美系的女生是較為難配搭，身為靴子愛好者的韓星宣美（Summi）卻不這樣想。

在宣美的Instagram中不難發現她有不同的靴子穿搭法，尤其是黑色的靴子，無論是型格的男孩風、女生約會風，她腳上也是一對馬汀鞋，而且亳無違和感，是想嘗試馬汀鞋的女生參考對象。

韓星宣美（Sunmmi）是典型的「靴子控」，常以靴子示人。（miyayeah@Instagram）

皮褸與馬汀鞋是個性型格的代表，每次宣美想打造一個時尚帥氣的造型時，這兩件時尚單品也會互相配合，加上全黑色的配搭，「型爆」，如果不想太Boyish，下身可以換上一條牛仔短裙，增加一點女人味；對於馬汀鞋型格打扮，一般女生都不會質疑，但優雅風又怎能表現出來呢？

宣美會利用小洋裝打造約會裝，想斯文可愛一點可以穿上粉色系的，女人味中又帶點靴子散出的硬朗，如果搭配小黑裙，則有一種親民的高貴感，不會因為小黑裙而太隆重，但又可以上大場面；除了連身裙，其實女性化的裇衫（荷葉邊、蕾絲）配黑色短褲、靴子，又或是Oversize的冷衫、衛衣，可以露出超長美腿，而且馬汀鞋有拉高的效果，冬天女生必學。

+ 4 + 3 + 2

挑選馬汀鞋時要注意長度，不要在小腿肚的位置，一是小腿肚以下，一是長度可露出一半以上的大腿，才是最顯筆直雙腿的長度。

冬天時，你喜歡哪一款靴子呢？（wongtsuiyu／misselvani@Instagram）

秋冬還需要哪些黑色靴子？

近年襪靴（Sock Boots）突然爆紅，靴子的靴筒設計較合腿部，穿上它直接有纖瘦雙腿的效果，更有向下延伸的效果，還雙腿比例更好看，而且它配搭上來也是非常容易，無論是連身裙、長裙、短裙，還是直腳褲都輕鬆配搭，而且它不同其實靴子，它採用軟皮和彈力針織等材料，非常軟身，給人的感覺更溫文優雅。

此外，冬天不能缺少「女神靴」的過膝靴，尤是Stuart Weitzman過膝靴，深受一眾荷里活大明星歡迎，如Angelina Jolie、Jennifer Lawrence，令品牌突然爆紅，過膝靴不但舒服、好看又保暖，而且是顯瘦顯腿長的好物。配搭方面，與襪靴有異曲同工之妙，但它在配搭裙裝時，可以多配skinny jeans也沒有問題，星期一至日，上班到約會，一對過膝靴便可走天涯。