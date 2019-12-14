【時裝災難】劉嘉玲也失手？禮服「黐地」佈景板　霸氣不成反顯老

54歲影壇巨星劉嘉玲日前以澳門影展大使，壓軸現身澳門影展紅毯，她選穿大墊肩刺繡禮服，準備以嚇人氣勢登場，沒想到背後亂糟糟的背板，卻壞了她的完美計畫！衣服顏色與背板顏色快融為一體，背後的圖案更剛好讓她像戴了2D皇冠登場，讓網友全傻眼。

劉嘉玲的銀灰色禮服全融入背板中，頭頂上剛好有個圖案，莫名「被戴上2D皇冠」。（微博@澳門國際影展頒獎典禮）

原想霸氣登場的劉嘉玲，被一個塗鴉背板壞了一鍋粥，有網友評「那背板連武則天都怕」，也有人說「非常女布袋戲」，壓軸女王的氣勢放在不對的場景下，只能大嘆可惜。好在劉嘉玲的團隊事後放上精修圖，逆光出場的角度、后臨天下的背面視角，在事後稍稍扳回一城。

劉嘉玲此次出席影展，選的是黎巴嫩設計師品牌ELIE SABB秋冬高級訂製服，銀灰色的禮服面料上有銀色與金屬藍的刺繡，為裙襬勾勒出一番華麗景緻，雙袖上的大墊肩更能襯托出后臨天下的氣場。在團隊的精修圖之下，嘉玲姐仍舊霸氣無敵！

但將視角轉為媒體拍下的生圖，倒有網友狠評「劉嘉玲手臂像60歲老年人的，鬆弛、老人斑」、「劉大媽」、「劉嘉玲衣服難看」，只能嘆巨星實在難為。

劉嘉玲被微博網友狠批有老態。（微博@劉嘉玲）

▼▼平日型格霸氣的劉嘉玲今次一時失手，但平日的穿搭都不易被輕易看出歲月痕跡呢。▼▼

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