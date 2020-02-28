Coach前設計師創本土手袋品牌冒起　歐洲高質小眾袋款入門$900？

不少女生總會購買一個名牌手袋，或是更多的作為獎勵自己的禮物和襯衫之用！雖然名牌手袋的生產製造都有嚴格質量保證或具有更高的保值價值，不過揹上名牌手袋「撞袋」的機會率也是相對高。 可幸是，近年來眾多小眾手袋品牌相繼掘起，其精緻獨特設計不易撞款和價錢親民的關係，同樣羸得不少女生的支持。

手袋一向都是女生最愛和最常購買的時尚單品，國際時尚品牌每每推出新系列的手袋總能吸引一眾支持者，名牌手袋的價格固然是昂貴非常，想要低價入手，只能趁黑色星期五、聖誕節或是貨季的減價時間了。

小眾品牌手袋的設計也不比國際手袋品牌為差！(ig@cafune.official) 於是，價錢親民且款式設計獨特的小眾手袋品牌相繼吸納不少女生的目光，加上小眾品牌手袋的質量其實也不輸國際大牌，有些手袋更是標榜全人手製作的，所以筆者就特意挑選了數個具獨立設計風格，且價格親民的小眾品牌，讓一眾女生有更多選擇。

香港原創設計也可以衝出國際：Cafuné (HK$1000-HK$4600)

Cafunékg在葡萄牙文的意思是「以手輕撫愛人頭髮」的意思，就連訂立品牌的名子都十分有詩意 (ig@cafune.official)

手袋是每一個女生外出、上班和約會必備的單品，不少簡約的設計備受一眾女生歡迎，全因易配搭，更是一個「長青」永不落後的款式，出席不同約會都合適，而在2015年成立的新晉品牌Cafuné正符合以上條件，Cafuné是一個香港發跡的手袋品牌，由曾經擔任過Coach、Rag&Bone和Philip Lim的設計師Quennie Fan和Day Lau合作而開設的小眾品牌。

相信選用Cafuné手袋就如手袋設計般，是一位追求灑脫且簡約生活態度的女性(ig@cafune.official) 手袋的設計以優質的材質物料和簡約俐落的線條手工為主，當中兩位設計師也十分着重設計細節，認為選用Cafuné手袋就如手袋設計般，是一位追求灑脫且簡約生活態度的女性，所以喜歡簡約而又注重細節的女生也可能會愛上這個的品牌。

+ 14 + 13 + 12

土耳其優雅小眾品牌：Manu atelier (HK$2800-HK$4500)

Manu Atelier是一款來自土耳其的品牌 (ig@manu_atelier)

Manu Atelier是一個來自土耳其的品牌，品牌在2014年由一對土耳其土生土長的姐妹Beste Manastır與Merve Manastır 所創立的，她們創作意念的啟發者是有著50年傳統皮具製造經驗的皮具工匠父親，兩姐妹一直在父親的啟發下，對皮革產生了重大的興趣，對於手袋的內部設計更有一定程序的認識。

Manu atelier當中第一款最為經典系列的「Pristine」手袋，吸引不少網紅的追捧 (ig@manu_atelier) 兩人更在長大成年後，合力創作第一款最為經典系列的「Pristine」手袋，手袋以箱型的簡約設計並搭配方型款的皮蓋，重量也是剛剛好，加上手袋皮蓋中間更特意配上品牌金色簡約 logo，用家更可以選擇配上不同的肩帶配襯，肩帶更可以隨時的拆卸，其他系列的手袋同樣工藝細膩和設計百搭，當中「可掀蓋」的設計更是一大吸引之處呢！

+ 4 + 3 + 2

網紅小眾手袋：Sophie Hulme (折後HK$900-HK$4200)

英國設計師Sophie Hulme宣布因患病而將關閉個人品牌(ig@sophie_hulme)

相信有留意開近幾年時裝周的你，發現不少網紅手執的手袋也不是清一色的名牌貴價手袋，有時候小眾品牌的手袋比起一些貴價手袋可吸引更多的注目。在2012年在英國所創立的Sophie Hulme品牌，可算是小眾手袋品牌最早發跡的品牌之一，起初也只是專為熟客訂製的手袋款。

以硬朗線條加上「正正方方」的金屬搶眼設計為手袋是品牌大熱的經典款 (ig@sophie_hulme) 創辦人Sophie Hulme受簡潔男裝設計的啟發，以硬朗線條加上「正正方方」的金屬搶眼設計為手袋的主要元素，加上手袋的皮革也只是採用歐洲製的，品牌的保證和特別的設計令它在手袋界中慢慢火紅起來，可是上年5月的時候，Sophie Hulme發出聲明指，因患上克萊恩-萊文綜合症（Kleine-Levin syndrome）的關係，嚴重影響工作，但又不想出賣品牌給第三方，於是便忍痛宣布將永久關閉個人品牌，因此手袋現時也進行大減價呢！