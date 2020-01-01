日本女性票選最不喜歡丈夫的職業　薪高糧準的會計師竟榜上有名？

有人把愛情當作是續命的麵包，囫圇吞棗凡事感恩；有的人把愛情當作是享樂的珍饈，激情至上且慾望先行。不過，年少輕狂，愛情與麵包的角力總是在愛情踏入另一個階段才慢慢浮現出來。

喜歡一個人，想與他走進人生的另一個階段，那他的職業會是你考慮的項目之一嗎？（《愛情的溫度》劇照）

年輕時，你總不會擔心沒有麵包，人們往往都是追求純真且真切的愛情，當愛情成熟時，你單方面想盡辦法找到一個麵包吃的時候，領悟到原來愛情不再是唯一了。如果可以讓你選擇另一半的職業，你會想他是甚麼的職業呢？

你相信「沒有愛情不會死，或許你還活得比談戀愛的人快樂，但是，沒有麵包，你絕對快樂不起來。」嗎？（《沒關係，是愛情啊！》劇照） 近日，日本一個名為《Samurai Job》的求職網公布一份有關女生最喜歡或最不喜歡丈夫的職業，調查過程以詢問得出結果，不知道你心目中討厭的職業有沒有上榜呢？

【接下圖看】日本女性不喜歡老公的職業第10位至第8位！

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第二名：土地和房屋調查員

土地和房屋調查員入選日本女性不想老公結婚的行業中的第二名（《指定倖存者：60日》劇照）

土地和房屋調查員在日本是一個專業行業，不少地區都設有土地房屋調查事務所，為需要用家提供多元的服務，如土地・建物測量、土地登記、建物登記和境址紛爭處理等等，涉獵的服務項目實在太多，變相土地和房屋調查員需不斷學習和在不同的服務領域上獲得更多的知識。

你會因為對方的職業而影響你對他的印象嗎？《指定倖存者：60日》劇照 當一個男人只管專注在事業上，工作與生活不平衡時，很大可能會忽略在家中的另一半，雖然有人說：「沒有麵包的愛情是不能的長長久久，只有務實的愛情才可讓愛情和生活變得更美好。」可是，愛情是需要雙方投放時間來彼此相處和了解的，沒有共識，沒有了解，那如何建立更美好的將來呢？

第一名：護士

在筆者眼中，護士是一個很吸引的職業《浪漫醫生》劇照

護士是一個幫助別人，也是一個需要有抱負和愛心才可以做到長久的職業，不過日本女性卻因為護士的上班時間，而退避三舍。護士的上班時間是需要不間斷輪班，也需要通宵達旦的工作，因輪班工作的關係，很多時候都不能參與日常聚會。對於十分重視家庭生活的日本女性來說，也是一大的挑戰和考驗。

資料來源：《Samurai Job》