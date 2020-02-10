【奧斯卡】黑寡婦透視都輸？Natalie Portman穿Dior繡字暗藏玄機

第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於香港時間10/2早上9時舉行，一年一度影壇盛事的比鬥固然精彩，但紅地氈也是每年的另一場比試，無論有否入圍競爭獎項的女星們都希望自己的悉心打扮能夠稱霸紅地氈，但事實又是否如此？

【按圖看】一眾女星於《第92屆奧斯卡頒獎禮》的造型：

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比起去年，女星於今屆奧斯卡頒獎禮的打扮傾向平實為主，沒太多的浮誇與型格造型，實行以低調造型鬥高貴優雅。大紅色以外，主要是以穩打穩陣的黑色與裸色系晚裝出戰，不過顏色隱陣並不代表不會出事，尤其是極度蝦人着、又未夠突圍而出的裸色，只要選錯剪裁則未能有助修飾身形，也絕對不能於紅地氈這戰場贏得掌聲，反而成為出事造型。

Nude色系沉悶至極 錯失成為焦點機會？

【按圖看】以Nude色系打扮出戰的女星：

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Camila Morrone：為里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女友，打扮卻過份平實？

模特兒Camila Morrone為里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女朋友，不過是次奧斯卡紅地氈造型卻大為失手。(GettyImages)

模特兒Camila Morrone與萬人迷里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）Camila Morrone拍拖兩年，一直甜甜蜜蜜，雖然二人於是次奧斯卡頒獎禮沒有結伴走上紅地氈，但仍是二人少數於同一公開場合露面。Camila Morrone平日的打扮以簡單系為主，即使出席大型騷也傾向選擇素色、絲綢材質、沒任何細節設計的款式，是次奧斯卡也不例外，選擇了簡約款式的晚裝。

Camila Morrone穿上一條Nude色Tube Dress，顏色與薄紗材質設計無疑是與她22歲的年紀十分匹配，凸顯青春浪漫的氣質。不過馬甲剪裁的裙款又未能為她強調腰部曲線，款式亦嫌比起平日，更加平實沒特色可言；只配上一條短身頸鏈亦未能幫助點綴造型，加上髮絲稍微凌亂，整體而言對於出席頒獎禮來說，並不太恰當。

Camila Morrone平日的打扮：

另外，亦有女星望以誇張取勝卻失手？就如韓國裔加拿大籍女演員Sandra Oh以奢華高貴而著稱的黎巴嫩品牌Elie Saab2020春季高級定制款式出戰，卻把她的身形顯得更橫：

女星轉戰黑色晚裝 高貴而奪目

【按圖看】以黑色打扮出戰的女星：

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Natalie Portman：意義勝過一切？

Natalie Portman是次出席奧斯卡頒獎禮的打扮極具討論性。(GettyImages)

一向致力宣揚女性主義的Natalie Portman，是次出席奧斯卡頒獎禮的打扮極具討論性，原因是基於她所選擇的款式甚為有意義。Natalie Portman穿上Dior 2020年春夏季高級定制透視連身裙款式，黑色低胸剪裁配合繡有金線的薄紗設計亦見高貴感。而討論性極高的黑色披肩外套為Dior 2018年春夏季高級定制款式，Natalie Portman更加透過特別訂製，以金線繡上今年未能入圍的女導演遺珠名字，低調向她們致敬。

Lucy Boynton：2019奧斯卡影帝Rami Malek女友，又以甜美勝一丈？

2019奧斯卡影帝Rami Malek女朋友Lucy Boynton選擇了公主風格與甜美感的款式。(GettyImages)

Lucy Boynton經常與男友Rami Malek與情侶裝孖住亮相紅地氈，每次都會成為觀眾留意的對象，是次亦不例外，Lucy Boynton配合男友的全黑色西裝打扮，以Chanel 2020春夏Ready-to-wear系列黑白色晚裝現身奧斯卡頒獎禮。

與去年的戰衣的異曲同工之處，均選擇了公主風格與甜美感的款式。晚裝的腰間位置設有立體的蝴蝶裝飾作出點綴與突顯腰線，裙擺雖以薄紗材質製成，卻基於設有多層布料以及車線位，讓其感覺更挺身。黑白格紋同時附有蝴蝶裝飾的泡泡袖口令款式更特別與細緻，即使不是誇張的打扮，仍是與其他女星的造型與別不同，卻不失高貴，輕易又再成為焦點。

Penélope Cruz：簡單剪裁卻盡顯瘦削身形

Penélope Cruz以Chanel黑色掛頸晚裝踏上奧斯卡頒獎禮紅地氈。(Getty Images)

黑色能輕易塑造出高貴的形象，故有時候簡單的剪裁，已能勝過一切。西班牙女演員Penélope Cruz以一身Chanel黑色掛頸晚裝踏上奧斯卡頒獎禮紅地氈，不但絲綢材質呈現華麗感，胸口和腰間位置設Chanel的標誌之一的山茶花和珍珠裝飾，配合前短後長的蓬蓬裙擺，也能令晚裝變得更亮眼；而掛頸與露背的剪裁，亦將Penélope Cruz的瘦削身形優點呈現。