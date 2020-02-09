500日男票選女生「最誘惑拍照甫士」　低調性感情人節出pool必學

女生拍照所擺出的甫士，只為美感與顯高、顯瘦；至於男生，又怎樣想？怎樣的拍照甫士會讓他們感誘惑？這個情人節想兩性關係升溫，一定要學！

你又估到日本男生認為誘惑的拍照姿勢是什麼嗎？(misselvani@Instagram)

大部份女生都喜歡拍照，希望留下當刻的回憶。美食照以外，有時候花了心機打扮過也會拍照記錄下來，甚至會將照片發佈至社交平台，希望得到心儀對象的留意與一個讚好。到底，能夠吸引到男生的照片是怎樣的呢？

日本乳製品公司森永乳業曾經找來500名20歲或20歲以下的男生進行訪問，希望從男生角度出發，得知最具誘惑的拍照姿勢。

【按圖觀看】500名日本男生票選出4種認為最具魅力、吸引到他們的拍照姿勢，你又估到哪個甫士是第一名嗎？

【第四位】遮眼（2%）

500名男生之中，有2%的受訪者認為女生拍照時以手部遮蓋一隻眼的甫士最誘人。(missjni@Instagram)

500名男生之中，有2%的受訪者認為女生拍照時以手部遮蓋一隻眼的甫士最誘人。日本女生喜歡單手遮眼拍照，不但打造可愛、甜美感，配合瞇眼、微笑的表情，有意無意予人一種剛睡醒以及想要保護的感覺，非常吸引到男生。不過，如果你不習慣這種裝可愛的甫士，也可借用小道具的幫忙。手握食物、相機、植物等物件遮眼拍攝，亦帶相同效果，甚至更加能營造不經意感。另外，單手拿起物件，更能產生對比，打造出視覺瘦臉的效果。

【第三位】牙痛（11%）

馮盈盈、劉佩玥、江嘉敏私下拍照也喜歡使用「牙痛」這招。(arryuu@Instagram)

有拍照習慣的女生都會知道各式各樣的「痛症」，最適合用來作拍照甫士，尤其是出現率極高的「牙痛」姿勢，除了帶有女生重視的瘦臉功效，仿佛也有一種驕羞的感覺，更容易迷倒男生。就連女星們私下拍照也喜歡使用「牙痛」這招，配合不同表情而拍出不一樣的美照。例如微笑或露齒笑，再擺出「牙痛」甫士，就有一種活潑感；而如果目無表情或裝出酷酷的表情，則能營造一份認真、在想事情的氣息。

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【第二位】龍爪手姿勢（22%）

日本女生就十分喜歡擺出龍爪手姿勢拍照。(maijuro@Instagram)

龍爪手姿勢甚少看到出現於香港女生的照片中，不過日本女生就十分喜歡擺出這甫士拍照，亦出奇地吸引到日本男生，500名受訪者當中有22%均認為這姿勢十分具魅力。要是你認為龍爪手的甫士有點奇怪，或可像某部份的日本女生一樣，將擺出龍爪的雙手放於臉頰旁，這樣便能更自然地裝可愛。

同時，也可像陳瀅和李靜儀（Heidi）一樣，單手放於頭部的旁邊並擺出類似龍爪的姿勢：

【第一位】用吸管喝飲料（65%）

陳嘉寶以吸管喝飲料時拍攝。(anjaylia@Instagram)

萬萬也想不到，在拍照時以吸管喝飲料竟能勝過各種「痛症」，成為日本男生認為的最具魅力拍照甫士，有足足65%的受訪者均選擇了這姿勢。如此簡單的動作行為又是如何吸引到男生？大部份日本男生接受訪問時則回應，這樣的甫士就是充斥着隨性自然的感覺，他們會認為照片的構圖沒經過刻意安排，讓他們覺得照片中的女生是一名個性十分可愛而且真摯。另外，以吸管喝飲料的行為會令嘴唇微嘟起來，讓他們聯想到接吻時的臉，感到非常性感。

（資料來源：森永乳業）