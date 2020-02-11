50歲fit爆Renée Zellweger　奧斯卡低調玲瓏曲線更勝露肉女星？

【奧斯卡2020】第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（92nd Academy Awards）已圓滿結束，電影《上流寄生族》成大贏家、最佳男主角由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）奪得；至於最佳女主角方面，則由沉寂多年的Renée Zellweger憑《星夢女神 : 茱地嘉蘭》（Judy）Judy Garland一角，擊敗另一大熱人馬：Scarlett Johansson。 台上鬥得激烈，台下亦如是；就如紅地氈往往也是女演員的另一個戰場，未知Renée Zellweger又是否穿搭上的贏家？

今屆出席奧斯卡頒獎典禮的女演員，未如過往的性感與誇張造型，均以簡約的打扮亮相，當中更不乏黑色與裸色元素，盡顯高貴大方的形象。不過，卻不是每個女星都能透過打扮奪取全場的目光，有些女星還是會失手。

【先按圖看】一眾女星於《第92屆奧斯卡頒獎禮》的造型：

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50歲的Renée Zellweger飾演電影《星夢女神 : 茱地嘉蘭》（Judy）中傳奇女星Judy Garland一角而奪得最佳女主角，本來因《BJ單身日記》而廣為人知的她，期後卻歷過事業沉寂的階段，更因為臉形變尖而引來整容之嫌。

Renée Zellweger曾經飽受輿論壓力，可卻沒有因此而埋沒自己的想法，堅決做自己，抱有良好的心態。更曾公開表示外界不應以一個女性的外貌而作出批評，甚至用來衡量她的身價。對於變老，她則豪不感到擔憂，但求希望放慢腳步，過平衡的生活，積極參與生命的每一個時刻與事情：「我不想錯過這一刻將會成為過去的事情。」

在外貌上受到質疑，卻堅定做自己的勇氣，且幸運地能夠憑一直以來的努力與演技實力獲得認同，在睽違電影圈將近6年後，勇奪最佳女主角。

Renée Zellweger以《星夢女神 : 茱地嘉蘭》Judy Garland一角而奪得第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮（92nd Academy Awards）最佳女主角。(GettyImages)

Renée Zellweger於《星夢女神 : 茱地嘉蘭》中的演繹：

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以簡單剪裁散發46歲的知性美

Renée Zellweger選擇了Emporio Armani的米白色單肩（One Shoulder）連身裙。(GettyImages)

闊別多年且是賽前大熱之一的Renée Zellweger，當然要以最佳造型示人。由於身形瘦削的關係，一向喜歡以貼身晚裝出席大型騷，包括是次的奧斯卡頒獎典禮。Renée Zellweger選擇了Emporio Armani的米白色單肩（One Shoulder）連身裙，整條裙款為超貼身剪裁，將纖細苗條的身形展露於人前。裙款沒有特別的花樣設計作點綴，單純以鑲滿珠片的設計營造高貴與華麗感。沒有過多的首飾配襯，只見盤起低髻，更見知性美。不過，如果能夠手拿一個有顏色的手拿包，將會令整體變得更亮眼。

Renée Zellweger喜好選擇簡單剪裁，而且從以往造型來看，其穿搭實力絕對高超：

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造工細緻、流蘇配合度貼身剪裁，更能呈現好身材

Scarlett Johansson失落「最佳女主角」。(GettyImages)

另一賽前大熱人馬為Scarlett Johansson，Scarlett Johansson憑《婚姻故事》入圍最佳女主角，同時亦憑《陽光兔仔兵》獲提名最佳女配角，成為今屆的雙料提名人；可惜的是，兩者均沒得獎，大熱倒灶。不過，於獎典禮上的打扮似乎能呈現出Scarlett Johansson自身的風格，選擇了Oscar De La Renta高級訂製系列的銀色平口拖尾晚裝。

晚裝為絲緞材質打造而成，裙款的上半身垂吊多條流蘇，而且腰間位置設有透視網紗的設計，用上超過300小時製作，配合極度貼身的剪裁，將Scarlett Johansson的曲線身形表露無遺，側身與背面，亦更加營造出一份性感韻味。不過，卻嫌實在太過「Scarlett Johansson」的味道，穩陣未見突破。

Renée Zellweger與Scarlett Johansson以外，其餘失落「最佳女主角」的女星打扮又如何？

（資料來源：Prevention）