有時遇到適合自己的版型服裝時，便想全色入手，但礙於價錢還是會放棄念頭；日本品牌GU是「時尚窮人」的天堂，定價親民，同一款的服裝，就算買齊全色也不覺得心痛，而一位日本媽媽最近便分享了她在GU同一條褲入手了4色。

日本媽媽 Misato因為一物多着令她擁有15.4萬的Follower。（minminmaaa@Instagram）

日本媽媽 Misato（Instagram：minminmaaa），經常在Instagram和Blog分享一件多着的穿搭，吸納15.4萬的Follower，解決女生「總認為不夠衣服」的想法，而且她的服裝都非常貼地，如Uniqlo、GU、Zara等，無論是日台港的女生都能容易入手，也令她的穿搭有「超省錢穿搭法」之稱。

Misato 近日分享她在GU購入的好物。（minminmaaa@Instagram）

Misato推介GU必褲裝：Stretch tapered pants

最近，Misato便分享她最近在GU一次入手了4條不同顏色的Stretch tapered pants（$179） ，她指西褲式的剪裁十分好看，而且材質具有彈力，不像平時正式的西褲，感到舒適，上身效果很好，另外，褲裝的長度剛好落在腳踝周圍，加上高腰設計，令雙腿更修長，更顯瘦，如果像Misato配上露出腳面大部分或穿高跟鞋，會有拉長雙腿的效果。

Misato指她會入手4色是因為褲裝非常舒適，而且有齊深淺色便更方便穿搭，無論是日常，或是出席正式場合，像見客、畢業典禮等也非常適合；平日，女生可以簡單淺色褲裝，配上衛衣、T-Shirt即可，想腰線更高，便可「攝衫」，想玩Layering，即可內搭多一年白色T-Shirt或襯衫；上班時，一條黑色褲裝配白色上衣，便可走天涯；如果不想像Misato入手多條同款褲，筆者建議可選米色，日常、正式時也能穿，真正做到「一褲走天涯」。

Misato 喜歡購入綁帶式或扣鈕式的裙子，方便不同配搭。（minminmaaa@Instagram）

一件多穿「超省錢穿搭法」

Misato的穿搭最引人入勝是她一件多穿的技巧，可以解決女生返工、返學時想同一件衣服着多天，又可以不讓同事發現，如近年非常流行的綁帶式或扣鈕式的裙子，同時可以當長裙，又可以當外套穿着，非常值得愛穿搭的女生入手，像Misato便會穿簡單的T-Shirt、牛仔褲，再穿一上裙子不扣鈕，但扣上鈕，又已經是另一套打扮了。

平日，只要一件百搭的上衣， 簡單轉換一下下身，如吊帶褲、牛仔褲、長裙等，再搭上一件外套，就能輕鬆一件衣服穿5天，不如按圖看看更多minminmaaa「超省錢穿搭法」穿搭，吸取靈感 ==>