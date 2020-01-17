Uniqlo衛衣防貓毛日本意外爆紅　香港有售　2020必入手奶油色單品

Uniqlo最近推出的ドライソフト（Dry 柔軟）系列，吸引一班網民熱捧，全因它的物料可以防黏貓毛，往後想穿淨色的奶油色、黑色的衣服也不怕了，「奴才」必買。

日本「貓奴」發現不黏貓毛衛衣

事源一位日本網民ゆず（@4696yuzu）在Twitter上分享一件來自Uniqlo的衛衣，指輕盈又保暖，伸縮性強，穿起來非常舒適且不起皺摺，非常時尚，更指高呼3次：「貓毛不會依附在衣服上！」引來其他「貓奴」關注。

女裝 Dry 柔軟運動連帽衛衣 [長袖] $199（uniqlo.com）

ドライソフト（Dry 柔軟）系列採用了94%聚酯纖維和6%氨綸製成，令衣服具有吸汗速乾功能，可快速吸收汗液並發散，另具有彈性的運動物料製成，穿着時會更柔軟舒適，而且可放心放到洗衣機清洗；oversize設計、簡約百搭，原意是運動單品，不過現在混搭風盛行，加上被日本網民發現可防貓毛，當然會成為人氣單品。

今年依舊是大地色的天下，踏入春季，定要挑選亮色點的大地色系，奶油色便是大熱之選，Dry柔軟系列一樣有推出，看看穿搭參考：

+ 2

系列總共有長袖衛衣、長袖長身衛衣、長袖外套，以及長褲4種款式，每個款式均有幾種顏色可供選擇，香港暫時只在大型限定店有售，或可在網上商店購入。

Uniqlo 再次與法國品牌Ines De La Fressange合作推出春夏系列。 （品牌圖片）

2020春夏法式奶油、白色穿搭

Uniqlo帶給大家的驚喜又何止一樣；以往不少女生入手淨色簡約風的衣時，都會想到Uniqlo，不過往往那些單品都欠缺設計性，都是一般的T-Shirt、衛衣，如果追求時尚感的女生未必全部都適合，但自Uniqlo開始與各大品牌合作，增添了不同設計；今年再次與法國品牌Ines De La Fressange合作推出春夏系列，以1920年代法國女性為主題，配合Uniqlo的Lifewear簡潔、高質量以及耐穿的理念，設計出摩登又舒適的服飾，如襯衫裙、針織西裝褸、荷葉邊連身裙等。

+ 25 + 24 + 23

系列除了充滿濃濃的法式風情，更發現滿滿大熱的奶油色、白色的單品，奶油色的西裝褸和打摺長裙，配上直間長身圓領襯衫，單品散發着知性味，但奶油色又讓整體變得柔和、休閒，非常適合春夏的穿搭，女生可以參考Uniqlo x Ines De La Fressange 法式穿搭風格。

按圖學習更多式奶油、白色穿搭 ==>