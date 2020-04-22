Cath Kidston不敵財困結束英國全線店舖 購花花袋方法仍有一個…

英國著名品牌Cath Kidston突然宣布將永久關閉英國全數60間店舖，這個一向備受OL及女生歡迎的「花花袋」，真的會永久停產 ? 粉絲們還有方法可以購到嗎?

Cath Kidston於1993年成立，涵蓋手袋、配飾、家居用品、服裝和兒童用品，在全球眾多國家、城市亦設有分店，商品以復古花卉圖案聞名，攻陷不少少女心。

英國全線Cath Kidston店舖永久關閉 網店續營運

4月初，Cath Kidston委託Alvarez & Marsal (A&M) 作為破產管理人尋求買家，不過由於仍未能找到買家，近日公佈其擁有人霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia；BPEA）已向A&M購回品牌及網店等部份資產，不過英國全數60間店舖則需要永久關閉，只會保留網店服務，將重心放向線上購物，940名員工之中只有32位能留下，換言之合共裁退908名員工；而Cath Kidston於香港則為太古集團旗下太古資源其中一個代理零售品牌。

Cath Kidston 940名員工之中只有32位能留下，換言之合共裁撤908名員工。(cathkidston@Instagram)

根據英國《衛報》報導，Cath Kidston行政總裁Melinda Paraie感謝員工於過去的付出，並交代其決定：「我們對Cath Kidston的未來終於確定感到高興，但顯然這是非常艱難的一天，因為我們要與許多同事道別。儘管我們盡了最大的努力，但在新型冠狀病毒肺炎Covid-19的影響下，我們仍無法確保出售業務，這使我們不得不改變當前的營運形式。」而對於轉攻網店服務，BPEA的發言人亦表示：「雖然我們對新型冠狀病毒肺炎Covid-19危機導致零售商店網絡的中斷，並影響了許多員工而感到失望，但我們很高興確保了Cath Kidston能於未來以數碼業務經營的品牌方向。」

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新型冠狀病毒肺炎COVID-19只是影響Cath Kidston銷售額原因之一？

新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，影響全球各行各業的生意額；不過，早於新冠肺炎疫情出現前，Cath Kidston的生意已每況愈下，根據外國媒體Inside Retail的報導，在過去的兩個完整交易年度中，其虧損總額更達約2,700萬英鎊（約2億9百萬港元），證明新冠肺炎或只是加快讓品牌陷入更歎難的困境因由之一。

英國人網購習慣 為Cath Kidston帶來轉營出路?

然而，根據線上統計數據網站Statista就「英國零售行業的在線交易額」進行調查與統計，在過去三年中，網購的數據不斷增長，尤其是服裝和鞋類等時尚產業的零售額，而消費者為女性的情況亦更為普遍，並預測電子商務未來的收入將繼續攀升。未知英國人傾向網購的習慣，又會否為Cath Kidston是次轉型經營方式帶來另一出路？

未知英國人傾向網購的習慣，又會否為Cath Kidston是次轉型經營方式帶來另一出路？ (cathkidston@Instagram)

Cath Kidston沒有實體店輔助 100天退貨服務能否成賣點？

不過，統計結果亦指出，愈來愈多的零售商實行「先買後退」的計劃，能夠予消費者在線購買後，遇上商品不適合的情況都能到實體店進行更換，甚至退貨的服務。有英國61%的女性消費者更表示，這「先買後退」計劃亦是吸引她們在線上購物的原因。

因新冠肺炎疫情持續，Cath Kidston英國網站現時提供免運費服務，而一向設有100天退貨服務則維持不變，只需填寫退貨表格將貨品寄回便能退款，不過在沒有實體店的輔助下，此項服務又能否吸引到消費者？加上，線上銷售的零售商繁多，變相消費者的選擇亦較多，在競爭如此龐大的線上市場，Cath Kidston如何應變與能否成功紓緩困境，則有待觀察了。

（資料來源：英國《衛報》, Metro UK, Inside Retail, Statista ）