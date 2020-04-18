將另一半的照片分享至社交平台放閃，是正常不過的事情。 可是，有「第二代黑寡婦」之稱的Florence Pugh近日發布與相距21年男朋友Zach Braff慶祝生日的照片，卻遭受一場網絡欺凌，令她不得不站出來捍衞自己的愛情。

一句「他知道的」讓相距21年之戀浮面

Florence Pugh與Zach Braff從2018年8月起，被傳媒與雙方粉絲發掘到二人頻繁互動，更會出現於雙方的朋友聚會當中的蛛絲馬跡。直至去年年底Florence Pugh因網民在社交平台上的一個留言「他已經44歲」，於是便以「他知道的」來回應對方，為Zach Braff護航之餘亦間接讓戀情浮面。

Zach Braff為美國男演員，於電視劇《實習醫生成長記》中飾演 Dr. John Dorian而為人熟悉，亦擅長自編、自導，擔任導演、製片人的工作。不過，二人一直以來均保持低調，除傳媒拍到他們外出的照片，私下未曾在社交媒體上發佈合照，只有跟朋友聚會的照片，亦從不會在訪問中談及彼此。

Florence Pugh與Zach Braff不時出現於對方的朋友聚會中：

生日祝福換來一場網絡欺凌，逼不得已關閉留言功能

全球新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，小倆口出外購買日用品以外，都選擇減少社交活動，就連日前Zach Braff 45歲生日也選擇留在家中慶祝。Florence Pugh在社交平台分享了一張Zach Braff與小狗在午睡的照片，並寫道：「今天，我們將笑得比雲層更開朗。4月6日，我們正在努力地慶祝，為這位特別的人士送上生日快樂的祝福吧。」

Florence Pugh近日發布與相距21年的Zach Braff慶祝生日的照片，卻遭受一場網絡欺凌。(florencepugh@Instagram)

滿心歡喜希望為Zach Braff帶來更多的祝福，卻沒想到在發佈照片後的短短8分鐘內，大約有70%的評論都是批評二人的年齡相距。「這是我首次關閉Instagram上的留言功能，以及隱藏留言。我從未想過，亦不會允許這種攻擊行為出現於我的頁面上。」Florence Pugh在其後發佈的影片如是說。

Florence Pugh拍攝影片，分享自己的感受。（florencepugh@Instagram截圖）

心痛世界受疫情影響之時卻有人留言攻擊：不需要人告訴我，誰應該愛

關閉留言以外，Florence Pugh更直言這網絡欺凌的情況讓人感到難過，尤其世界正在遭受病毒帶來的痛苦，人們更需要團結一致、彼此相愛，沒想到部份人卻於此時選擇沒有原因地欺凌他人。

她更認為那些言論無疑是一種傷害，並不需要一些不支持她的人繼續追蹤她，原意是不希望每次發佈同類型照片時，都必須如是次一樣發表保護自己與伴侶的評論。

提到二人的年齡差異，Florence Pugh欲指自己自17歲便開始工作賺錢、18歲繳稅，然而現時已24歲，強調不需別人對她的事給予意見：「我不需要人告訴我，誰應該愛、誰不應該愛，正如我於一生中亦永遠不會說一些話去影響身邊的人。」

即使在愛情、事業上遭到批評，Florence Pugh仍勇於做自己。(florencepugh@Instagram)

不受他人影響，領悟「做自己」的美德

不僅於愛情上遭到批評，Florence Pugh曾於2017年參演《我和我的摔角家庭》(Fighting With My Family) 卻被網民抨擊她的身形，指她腿粗，並不如其他明星般擁有瘦削身材。當時的她，就主動於社交平台回應一切，指出大家挑剔她的粗壯大腿並沒意思，反而應該將焦點放於電影劇情，從中獲得更多啟發。

然而，Florence Pugh為漫威工作室（Marvel Studio）旗下演員，於去年Marvel Studio則公佈她將出演獨立電影《黑寡婦》的女配角Yelena Belova，與Scarlett Johansson共演。2020年第92屆奧斯卡金像獎，Florence Pugh憑電影《小婦人》（Little Women）四女兒Amy一角得到最佳女配角提名，她更於社交平台分享當時剛洗完澡，接到喜訊時的表情照片，雖然最後並未能得到獎項，但Florence Pugh亦憑演技得到他人的認同。同時，喜出望外的自然表情亦正正呈現出僅有24歲的少女模樣。

或許，演技愈趨進步獲認同之際，勇於保護所愛的人、捍衞愛情，更加能夠在花花世界中保持自我思想，是Florence Pugh值得讓人欣賞的地方；同樣地，女生們亦應學習如何不被他人的說話，影響自己的思想與決定。

（資料來源：《每日郵報》,people.com, florencepugh@Instagram）