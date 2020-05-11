【Jenn Im】155cm KOL全靠韓式穿搭一秒增高顯瘦　10招影出IG美照

身材嬌小的女生看似可愛，但穿起衣服很容易「出事」，一不小心便會穿成「矮冬瓜」，矮上加矮，真是有苦自己知。韓裔美籍加州Youtuber Jenn Im是時尚達人，不時分享自己的穿搭技巧，用美照成功吸粉264萬Subscribers，Instagram亦有過百萬粉絲，非常有人氣！美照中的Jenn看似身高170cm，但現實中她只有155cm，屬嬌小身型的女生，究竟她是怎樣靠穿搭一秒視覺增高15cm呢？

韓裔美籍的時裝KOL Jenn Im，衣著穿搭走歐美風，同時帶有亞洲韓風。不過更重要的是，Jenn利用穿搭成功令自己視覺增高，難怪女生們都想跟她學習！

韓裔美籍的時裝KOL Jenn Im，衣著穿搭走歐美風，同時帶有亞洲韓風。（Instagram@imjennim）

Jenn的穿搭其實很多元化，時尚性感中帶小可愛，很討人喜歡。Jenn愛穿高跟鞋或長靴，修飾腿形。還有一招萬試萬靈，就是上衣、褲和裙款方面，她總會選擇小件的，而且必定高腰，突出腰間線條之餘，還有拉長腿部比例。Jenn有時亦會傭懶風，選擇Oversized的上衣，增加可愛感。靠著這些穿搭技巧便能輕鬆駕馭歐美+韓風，並成功一秒增高！

Jenn Im利用穿搭成功令自己視覺增高，難怪女生們都想跟她學習！（Instagram@imjennim）

Jenn除了熱愛時尚和用心穿搭外，她亦非常愛拍美照，在她的Instagram中可見全是美照。穿衣好看，Jenn亦很壇長擺Pose拍出IGable的風格照，並運用小技巧拍得身形高䠷的，在照片中的Jenn絕對修長！

按下圖看Jenn Im 10招拍出一秒增高顯瘦網美照：

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