日本GU為了顧及大部分日本女生的嬌小身形，特意隨機挑選了200名日本女生，以平均的身高及尺碼，創造了一個身高158cm的虛擬模特兒，並由她來示範嬌小身材的「顯瘦增高」時裝穿搭技巧，讓個子不高的女生，也可以利用掩眼法後天再發育，穿出模特般的高挑身形！

GU特意創造了一個身高只有158cm的虛擬模特Yu，並利用她來分享嬌小女生的穿搭技巧。（GU Japan）

相信各位女生都試過，看到服裝店内或廣告照中的模特兒把衣服穿得很漂亮，怎料同一件衣服效放在自己身上，效果卻完全不一樣「大打折扣」?有見及此，GU推出了一個全新的「虛擬模特兒Yu」企劃，品牌隨機挑選了200名日本女生，經過對每一位進行體型測量後，再根據數值的平均值，最後製作出一位身高158cm的20歲大學生虛擬模特兒Yu。Yu沒有模特般的高挑纖瘦身形，更接近真實女生的樣貌和身材，「不完美」的她能夠更「貼地」地展現出服裝的真實性，令GU的服裝示範更具真實的參考價值。

GU推出了一位身高158cm的「虛擬模特兒Yu」更具真實地呈現一般女生的穿著效果。（GU Japan）

GU官方增高顯瘦技巧一：突出和提升腰線

最近GU就利用了虛擬模擬圖片示範，以身高分別是158cm和170cm的Yu，展示出3種不同的「增高顯瘦」的穿搭要訣。同一套衫由嬌小女生及高個子女生演繹又會有何分別?GU的虛擬模特兒Yu這次以一件格仔恤衫、高領打底衫、長裙和腰帶做示範。

首先給小個子女生參考的158cm的Yu，把格仔恤衫只扣上下半部分，製造出V領位，除了可以修飾臉型更顯瘦之外，還可以增加視覺平衡感；格仔恤衫不用攝進長裙内，可垂下遮蓋住盆骨位置，遮掩下半身肥胖的缺點；另外Yu還使用了皮帶束腰，突出腰線的位置，達到拉長下半身的效果，是嬌小女生必備的穿搭配飾！

GU虛擬模特兒Yu分別示範了嬌小女生及高個灸女生的穿搭技巧。（GU Japan）

▼▼▼【GU官方示範：嬌小女生ｘ格子襯衫穿搭】▼▼▼

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GU官方增高顯瘦技巧二：高腰褲拉長下半身比例

GU高腰寬褲在時裝到達人的IG上的出鏡率極高！不但是近年流行的單品，還有增高顯瘦的作用，嬌小女生櫥櫃必備一條。GU虛擬模特兒Yu簡單地以一件方領貼身針織打底衫，搭配格仔高腰寬褲，視覺上形成了一個正三角形的比例會更加顯瘦，最後就是利用絲巾達至平衡感。這件高腰寬褲還附有腰帶，可以更好地展示出腰線位置，而且寛褲長度超過腳踝位，有助拉長下半身的比例。

GU高腰寬褲不但是近年流行的單品，還有增高顯瘦的作用。（GU Japan）

▼▼▼【GU官方示範：嬌小女生ｘ高腰寬褲穿搭】▼▼▼

GU官方增高顯瘦技巧三：百摺裙有延伸效果

GU在今年推出了不少仿皮革質地的設計，成爲了今季的潮流重點。例如這款仿皮革質地的百摺長裙質地較硬身，因此垂墜感更重，而且向下垂直的摺痕也可拉長下半身，把上衣服自然垂下不攝進裙内，更可平衡了整體的視覺，即使穿長裙也不會有累贅感，再加上黑色短靴就能做到拉長雙腿的視覺效果，達到顯高效果。

GU仿皮革百摺長裙不但可以增加優雅感，而且還有很好的修飾下半身效果。（GU Japan）

▼▼▼【GU官方示範：嬌小女生ｘ百摺長裙穿搭】▼▼▼