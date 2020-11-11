一年一度的雙11購物狂歡節終於到了，大家是否已在淘寶搜羅了大量心儀商品準備入手？如果你正準備在淘寶買衫，或還在猶豫不決中，值得一看以下整合的防中伏指南！因為在萬能的淘寶，只有你想不到，沒有他們做不到。一件衫褲鞋襪所能帶來的「驚喜」，遠遠能超乎你的想像。

雙11終於到了，但淘寶買衫總是伏，網購時有什麼需注意的地方？（淘寶）

說到淘寶雙11最熱賣的產品，「明星同款」一定榜上有名。例如Angelababy、楊冪、范冰冰，一搜就是一大堆，但明星同款就是真的同款？在明星和素人身上差距有多大？淘寶商家做假的換面術、換腳術、移花接木等奇真更是數之不盡。以下就先看看「明星同款」的殘酷真相，提防被騙！

▼▼▼【淘寶「明星同款」奇招與真相立即看！】▼▼▼

+ 27 + 27 + 27

▼▼▼【酒後上淘寶後果嚴重===>【雙11中伏回顧】苦主中伏戰利品重溫 最荒謬冠軍：不要酒後淘寶】昔日「雙11苦主」回顧 (親，小心慎入！)▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

雙11容易令人沖昏頭腦，以上「明星同款」的災難只是冰山一角的例子，不想買了一大埋中伏雷品回來，浪漫金錢又增加家中的「垃圾」，在淘寶網購時，遇到再愛再平的貨品也敬請擦亮眼睛，停一停諗一諗，也要認清信譽良好的店家。立即教大家以下淘寶網購免中伏注意要點！

▼▼▼【淘寶網購免中伏5大要點】▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

編輯推薦 ：淘寶３大性價比女裝網店

【5siss． 簡約百搭 定價親民】

淘寶網店5siss的女裝設計簡約又不失質感，十分百搭。（5siss＠淘寶）

簡約風格的設計，「出事」的機會從來都會較低。5siss是8年老店，也是金牌賣家女女裝店。性價比是這間店的吸引之處，評價良好；版型雖然簡單，但透過顏色及質料的混搭，卻帶出低調時尚的質感，令人看不出是「淘寶貨色」。好像是韓版的西裝外套也是百多元就有交易，定價親民，質素與實體店不相伯仲。淘寶上買衫，剪裁及面料這兩點基乎都是決定成敗的關鍵，決定了衣服穿上身的質感，而5siss的評論都十分正面，買家都大讚衣服的質感良好，入手有品質保證。

▼▼▼【編輯精選「5siss」必買款】▼▼▼

【一三良品小個子． 嬌小女生時尚恩物】

淘寶網店「一三良品小個子」尺碼有小至小至xxs選擇，小個子女生一定合穿。(一三良品小個子＠淘寶）

如果你是小個子的女生，那「一三良品小個子」絕對是你要100%鎖定的店鋪！這間店的衣衫風格偏向多元化，有輕熟風、上班款式，以至休閒款式都有，總有一款能合你的心水。全店衣服尺碼小至xxs，尺碼都是根據嬌小女生的身材按比例縮小，即使是身高細粒至150cm以下，也不愁找不到合身的衣服。

身高只有155cm的筆者，絕對明白「小個子」最難買的就是褲子，但這間店的褲子就完全解決了一眾小矮人的擔憂，版型布料有品質，款式也很時髦百搭。 而店中兩位模特兒也是小個子身材，選擇尺碼有困難的女生，不妨可參考模特身材資料購買。

▼▼▼【編輯精選：「一三良品小個子」必買款】▼▼▼

【大眼自制．款式多剪裁好】

淘寶網店「大眼自制」款式又多又時尚，褲子和大衣都深得買家好評。(大眼自制＠淘寶）

大眼自制有7年老店及四頂皇冠的認證，款式多樣，尺碼款式也是小個子友好的網店。褲子設計也是這間店的一大主打，版型穿上去顯瘦又顯高，材質舒適透氣，即侯使是小短腿也能有大長腿的視感。此外，毛呢外套的剪裁及長度也是熱賣好物，即使是嬌小女生也駕馭得來，穿上身比例好看又不失氣場！值得一提的是，這間店的衣衫都是由身高150cm的模特兒直播示範，所見即所得，實物上身效果更清晰可見，大大減低中伏機會。

▼▼▼【編輯精選：「大眼自制」必買款】▼▼▼

▼▼▼【化身韓劇女主角捉住男友的視線==>韓國網購Gmarket限時優惠 3大人氣女裝品牌 韓風衛衣最平$90入手】▼▼▼