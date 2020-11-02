由鄭中基及張可頤主演的ViuTV新劇《暖男爸爸》在10月26日播出後得好到不少好評。闊別電視圈多年的鄭中基矚目回歸，在劇中飾演單親爸爸阿榮，獨力照顧兒子「暴龍哥」，上演溫馨又感人的故事。

鄭中基在ViuTV新劇《暖男爸爸》中飾演一名單親爸爸。(《暖男爸爸》劇照 )

在太太意外離世後，鄭中基飾演的單親爸爸阿榮，也因而認識了太太的保險顧問，由張可頤所飾演的芷明。一個單親爸爸，遇上了失婚的女強人，亦因此發展成為交心知己，更漸漸建立起微妙的默契。二人往後的感情線雖是預料得到的事，但觀眾大讚看得自然舒服，鄭中基與仔仔「暴龍哥」的父子情，也是有笑有淚，感動人心。

▼▼▼【鄭中基與張可頤在《暖男爸爸》被大讚好戲】▼▼▼

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已為人父，育有一對仔女的鄭中基演起「爸爸」角色更是真情流露，入目三分。電視上的單親爸爸阿榮一臉溫柔慈父，私下的鄭中基也是一名父愛泛濫的好爸爸。誰又能想像到昔日的他，卻是一位醉酒鬧事的「無賴」？

我間中飲醉酒 很喜歡自由 常犯錯愛說謊 但總會內疚 遇過很多的損友 學到貪新厭舊 亦欠過很多女人 怕結婚只會守 三分鐘諾言 曾話過要戒煙 但講了就算 夢與想丟低很遠 但對返工厭倦 自小不會打算... 《無賴》

鄭中基昔日有浪子負面形象，如今已蛻變成為眾人眼中的「愛妻號」及「好爸爸」、(tinyeyes39@ig)

2005年，鄭中基一首《無賴》唱得街知巷聞，橫掃樂壇多個獎項。這一首歌也曾經陪伴過筆者讀書時期的歲月。雖然沒有像歌曲中的痴情女生愛上了一個「無賴」，把旋律聽得心痛，但身邊很多男生卻共鳴得不得了。歌詞中愛自由、愛食煙飲酒、常犯錯、怕結婚的描述，道出天下間壞男人的毛病，也就是鄭中基曾經歷過的寫照，昔日的他總是被貼上富二代、花心、浪子等等的負面標籤。

我間中飲醉酒 很喜歡自由 曾話過要戒煙 但講了就算

鄭中基屬於人生勝利組的「富二代」，是唱片公司總裁之子「後台」甚大。(vcg)

不過鄭中基絕對是個非一般的「無賴」。鄭中基的爸爸是著名唱片公司總裁，他一出道就被冠上太子爺、富二代的標籤，人人都知道他有「一大個後台」撐腰。因為父蔭的關係，鄭中基固然是嬴在起跑線上，他的歌唱之路比別人來得順暢。在1996年發行的第一張專輯，已經邀請得天王級的張學友合唱主打歌，讓他一炮而紅。

鄭中基好像沒有花過什麼力氣，就成為了當時香港樂壇一名備受矚目的新人。他嬴在起跑線上，但不得不否認他的唱功了得，一把溫柔磁性的好聲音，唱出了一首又一首打動人心的經典情歌。

或許是年少氣盛，又或者是成功得來太容易，事業日漸走紅的鄭中基，就像那些老掉了牙的電視劇情，一個什麼都不缺、屬於人生勝利組的富二代，必然會配上任性魯莽，到處生事的戲碼。那時侯的鄭中基負面新聞不斷，曾經在飛機上食煙兼醉酒鬧事、襲擊空姐……

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鄭中基當年跟蔡卓妍(阿Sa)宣佈離婚，向來形象「花弗」的他不斷受到外界批評。(vcg.com)

怕結婚只會守 三分鐘諾言…亦欠過很多女人

一路以來鄭中基的感情生活也是亮點。楊千嬅是他在圈中第一段公開的戀情，之後有傳因為張柏芝的介入而分手。到2010年突然被爆跟蔡卓妍(阿Sa)早已結婚四年，但在同一刻竟然又公開交代二人正在辦理離婚手續......從隱婚到離婚，鄭中基不斷受到外界批評，矛頭都直指向形象「花弗」，是非多多的他。

鄭中基認識了現在的太太余思敏後。性格改變了不少。(vcg.com)

舊愛數足一匹布 在這刻寫句號 只想跟妳終老

鄭中基就在與蔡卓妍(阿Sa)離婚的同年，他認識了現在的太太余思敏。她不是什麼女明星，而只是一個電視節目主持人。換了是一般女生，遇到像鄭中基一樣「底花」又離過婚的男人，該也會有點卻步吧。不過余思敏卻愛上了這個浪子，更鼓起勇氣愛得徹徹底底。二人拍拖不久余思敏便未婚懷孕，鄭中基立即閃婚要把她娶回家，她竟然二話不說答應了，更組成幸福之家。

曾看過一本書講到，如果一個男人沒有成長，那是因為他還沒有遇到了真愛。鄭中基曾說過余思敏給他有種很特別的感覺，好像靈魂伴侶一樣，什麼都想跟她分享，跟以前曾經交往的關係不一樣，所以對這份感情特別珍惜。

▼▼▼【鄭中基一對可愛仔女曝光】▼▼▼

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鄭中基在第2013年香港電影金像獎奪得「最佳男配角」，並由舊愛楊千嬅頒發獎項。(vcg)

鄭中基的事業也隨著他愈發成熟的個性，迎來了電影生涯上的亮眼成績。鄭中基在《低俗喜劇》中把那個喜歡吃「牛歡喜」、講粗口講到世界級的「暴龍哥」演得入型入格，終於在2013年拿下了曾提名三次的香港電影金像獎「最佳男配角」獎項，並由舊愛楊千嬅頒發，更發表了贏得大力掌聲的得獎感言 :

我出道開始俾人印象唔係幾好，因為我爸爸係唱片公司老闆，而我唱左幾首歌就自以為好叻，而我亦冇令大家跌眼鏡不時都出事……多謝劉德華先生，佢話浪子回頭金不換…我放低唱歌，開始做演員從零開始，一直俾人鬧，直到我堅持到今日…我要多謝我爸爸媽媽嘅不離不棄。我要將獎送俾我老婆同個女…

鄭中基的女兒Emma今年已經9歲大，長得十分似爸爸。(sammieyucm@ig)

「活大半生還是很失敗」的無賴，一步一步的在大家面前成長了。鄭中基演活了浪子回頭的劇本，由那個到處生事、在情場上「玩玩下」的富二代，終於憑自己的努力洗底，蛻變成一個愛太太、疼錫仔女的暖男爸爸。

鄭中基曾在2016年的澳門演唱會上，再次感謝太太，說遇上太太，有了一對寶貝仔女令他更變很多：「以前我從沒有想過要生小朋友，我是浪子，浪子怎會左拉右拖？當了爸爸後，經常跟導演說要早點開工，才可收早回家陪仔女！」兒女的到來讓鄭中基明白到「爸爸」這個身份的意義，往後自己都不能再任性只顧自己，因為在他背後還有一個家、三個最深愛的人需要守護。

▼▼▼【鄭中基「暖男爸爸」的日常】▼▼▼

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