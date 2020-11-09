早前台灣發生了一件留學生被殺害的悲劇，令女性人身安全問題再受關注。出國旅行或到海外求學本是欣喜若狂的事情，若果安全意識低，在陌生環境保護自我的意識鬆懈的話也可能變得危機四伏。過去有不少女生出遊發生讓人膽顫心驚的意外，嚴重事件更導致香消玉殞，讓人痛惜萬分，女生出門在外該如何保護自己呢？

女生人獨自出門在外更須要提高警覺。（Eutah Mizushima/Unsplash）

24歲馬來西亞女大學生在台求學慘遭殺害

早前發生了一件慘絕人寰的女大學生被殺害的悲劇，事源一名馬來西亞籍女大學生——鍾筱玲在台灣長榮大學就讀，遇害當晚她獨自從學校走回租屋處，監視器曾攝下她最後身影，當時她正低頭看手機，神情自在。沒想到走至學校附近的台鐵高架橋下的便道時，四周人煙稀少，兇手梁育誌（28歲）趁機下手，用童軍繩將其擄走上車，據悉兇手對她伸手猥褻發現對方毫無反應，才察覺鍾筱玲因下手過重被勒斃，最後將屍體棄置山郊，遺體被發現時呈全裸狀態僅剩一條底褲，童軍繩仍牢牢套在她的脖子上……

女生獨自一人走夜路要時刻留意是否有人尾隨。（Soragrit Wongsa/Unsplash）

原來該名兇手已有多次偷竊内衣褲的前科，佩戴眼鏡，外表斯文的兇手梁育誌一直躲藏在橋下道路旁，專門物色落單女子下手。有指他早一個月曾經第一次犯案未遂，一名女大學生被他從背後掩住口鼻，該名女大學生尖叫掙脫嚇走兇手。後來他再改用童軍繩犯案，受害人鍾筱玲被直接勒住遇害身亡。

根據台灣警方早前表示，該名兇手起初表示案發時有性侵意圖，但並未真的進行性侵，最後僅有猥褻動作。但經過驗屍後，案件再有突破性關鍵發展，據中央社報道，依照驗屍關鍵證據，該名兇手在複訊時終於承認性侵後殺人，事後更搜刮受害人身上財物。受害女大學生花樣生命就此逝去，身為家中獨生女鍾女父母悲痛欲絕，令人惋惜。

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女生保護自己的7個方法

無論在何時何地，女生都應該時時刻刻提高警覺，尤其是到國外旅行或求學時，若獨自一人行動必須時刻注意人身安全。女生們身處異國他鄉，應該怎樣保護自己，避免不幸事故發生？

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