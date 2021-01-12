下身肥胖相信是不少女生的困擾！對於下盤寬大、腿粗的「梨型身材」女生來說，闊腿褲絕對是遮住粗腿肥臀的「顯瘦恩物」，寬鬆剪裁能輕鬆打造筆直修長腿型，加上包臀高腰設計讓雙腿顯得更修長。Uniqlo推出了不少剪裁時尚又顯瘦的闊腿褲，總能挑選出最適合自己的一條顯瘦褲！

闊腿褲寬鬆剪裁能輕鬆打造筆直修長腿型，是「梨型身材」女孩的「顯瘦恩物」。（Uniqlo）

Uniqlo人氣顯瘦高腰闊腿褲推薦

堪稱Uniqlo最完美版型牛仔褲一出就被掃光？

許多腿粗胯寬的女生，總是煩惱該如何才能完美遮蓋自己粗壯的下半身，相比十分顯腿粗的緊身牛仔褲，闊腿褲筆直寬鬆的設計能輕鬆遮擋身材上的缺點。而價格實惠的平民品牌Uniqlo推出過許多剪裁時尚又顯瘦的高腰闊腿褲，常常成為熱賣單品。其中有兩款堪稱「Uniqlo最完美版型」的闊牛仔褲，適合任何腿型的女生，穿上身更超級顯瘦，甚至一推出就被日本女生包色掃光！

Uniqlo闊腿牛仔褲堪稱「完美版型」備受日本女生熱捧！（Uniqlo）

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嬌小女生「顯高顯瘦」闊腿褲穿搭

許多身材嬌小的女生對於闊腳褲望而卻步，深怕穿上寬鬆又長的闊腳褲會變成「哈比人」。然而，小個子女生只要掌握顯高穿搭技巧，能透過不同方法來揚長避短，在視覺上擁有更佳、更修長比例，150cm身材也能瞬間變成170cm，顯瘦之餘又有氣場！

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