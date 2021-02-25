法式穿搭｜Longchamp、ｍiu ｍiu經典手袋變漁網買菜袋成春夏潮流

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-25 17:36

剛過新年，天氣回暖，代表春季來臨。該收起厚重毛衣和靴子，換上較輕便的衣裝吧！手袋款式亦然，法國品牌Longchamp今年春夏推出一款極為搶鏡的袋款，即時引起一股時尚熱話！

Longchamp今季推出的Le Pliage Filet漁網袋，充滿法國休閒風的創意時尚單品。（Instagram@kerina_hsueh）

Longchamp較早前發布2021春夏系列時裝照，當中最為觸目的是新款手袋 Le Pliage Filet。今次與法國知名手工編織漁網袋品牌Filt聯乘，並由Longchamp經典袋款Le Pliage變奏出來。袋身柔軟可愛，選用延展性高又耐重的棉線製成，實用、容量大、不易變型，亦不佔空間。袋款有6隻顏色，包括：淡褐色、黑色、卡其色、藍色、橘色及粉彩色，保留品牌的經典皮革手提把和翻蓋扣，變成充滿法國休閒風的創意時尚單品。通透的漁網設計感覺清爽輕便，令人耳目一新，非常適合今個春夏。

▼▼▼按下圖看Longchamp Le Pliage Filet漁網袋▼▼▼

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這款好像買菜袋一樣的漁網袋，亦成為不少品牌的新品設計，絕對能牽起一股春夏手袋潮流。時尚品牌Miu Miu早前推出過的繩結編織袋，復古的經典編織網袋散發春夏的輕奢感，選用真皮，售價過萬，比起採用綿線的Longchamp款式貴得多。

▼▼▼按下圖看各品牌推出的漁網袋▼▼▼

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