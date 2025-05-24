「禁裸令」下的2025康城影展紅地毯：還有2限制、盤點17女星造型

第78屆康城影展（Cannes Film Festival），由2025年5月13日至5月24日在法國康城節慶宮舉辦，今日已正式揭幕！除了入圍作品精彩，每年的紅地毯亦是星光閃耀，不過今年大會為紅地毯及影展區域的穿著添上了新規定，包括甫宣布即議論紛紛的「禁裸令」以及限制寬大或拖尾過長的禮服，讓人猜測可能會因此使紅地毯失色不少！「01女生」和大家先來看看康城影展的限制令，以及今年眾星們的造型。



今年康城影展在開幕前夕宣布了新修訂的官方守則（Getty Images）

康城影展紅地毯限制1. 禁止裸露禮服

今年康城影展在開幕前夕，宣布的新修訂官方守則中表明，基於體面及禮儀考量，紅地毯及影展任何區域均禁止裸露，建議以西裝和晚禮服為優先服裝選擇，同時闡明嘉賓不得以「裸裙」或過度暴露造型現身，違規者可能會被禁止走上紅地毯。

康城影展紅地毯限制2. 限制累贅服飾

除了「禁裸令」外，於新修訂官方守則中還新增限制累贅服飾，包括特別寬大或拖尾過長的禮服，解釋指是因這類服飾會妨礙賓客通行及座位安排，違規者可能會不被允許進場。

康城影展紅地毯限制3. 禁止自拍

在康城影展的紅地毯上，還有一條規定是在2018年起禁止，不允許嘉賓在紅地毯上自拍。影展總監Thierry Frémaux直指，在紅地毯上自拍是庸俗又荒謬。

康城影展紅地毯造型

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid

在康城影展紅地毯「禁裸令」宣布後，不少人笑稱是為超模Bella Hadid而定，在過往亮相紅地毯，她都帶來不少裸露或透視性感造型，吸引眾人目光。今年Bella Hadid就已一襲黑色Saint Laurent高衩禮服現身，側邊高開衩與隨意的交叉肩背帶設計，完美展現了她的性感與迷人。此外作為Chopard全球形象大使的她，亦戴上Chopard的高級珠寶，為整體造型增添華麗的優雅，亦向眾人證明在新規定裡，她仍能展現出高級的性感。

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid（Getty Images）

康城影展紅地毯造型1. Bella Hadid（Getty Images）

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong

曾主演泰國人氣劇集《粉紅理論》及電影《真愛萬歲》的人氣女神Becky Armstrong，為觀影《137號案件Dossier 137》現身康城影展紅地氈，Becky換上一襲來自Nicolas JebranSS25 的香檳色定製長裙，展現優雅動人的氣質。

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong換上一襲來自Nicolas JebranSS25 的香檳色定製長裙（Getty Images）

早前更是先後換上兩個造型現身，一套是全白色造型，以露肩上衣搭配褲裝，展現簡約俐落的氣場。另一套則是來自VINNPATARARIN 的鮮粉紅色鏤空禮裙，配上Roger Vivier的平底鞋現身，鮮艷奪目的色彩，瞬間成為眾人焦點。

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong（Getty Images）

康城影展紅地毯造型2. Becky Armstrong（Getty Images）

康城影展紅地毯造型3. 高圓圓

高圓圓以香港電影《風林火山》女主角出席康城影展首映禮，於紅地毯以一身寶藍色抹胸長裙驚艷全場，禮服是來自Georges Hobeika2025春季高級訂製系列造型。她還配上Chaumet經典Joséphine Valse Impériale高級珠寶系列的項鏈，標誌性V形設計與18.88克拉橢圓形切割錫蘭藍寶石交相輝映，為整體造型的優雅華麗再度昇華。

康城影展紅地毯造型3. 高圓圓（Getty Images）

康城影展紅地毯造型4. Emma Stone

奧斯卡影后Emma Stone於第78屆康城影展開幕紅地毯上，身穿訂製白色絲綢禮服搭配品牌高級珠寶系列，鑲嵌3.77克拉祖母綠的「Seduction」耳環與1.21克拉LV星形鑽戒，優雅迷人。

康城影展紅地毯造型4. Emma Stone（Getty Images）

康城影展紅地毯造型5. 舒淇

舒淇時隔8年，再次以新作品《狂野時代》踏上康城影展紅地毯，以一身Ashi Studio暗紅色絲絨高訂禮服驚喜現身，禮服背面飾滿精緻中式刺繡設計，優雅動人。而身上配戴MESSIKA高級珠寶，包括Diamond Frequencies手鐲, Emerald單邊耳環以及 Illusionnistes戒指，為造型增添華麗。

康城影展紅地毯造型5. 舒淇（品牌提供）

康城影展紅地毯造型5. 舒淇（品牌提供）

康城影展紅地毯造型6. 韓韶禧

韓國女演員韓韶禧現身第78屆康城影展《腓尼基大作戰 The Phoenician Scheme》首映禮紅地毯，以一襲白色晚禮服，配上Boucheron Lierre de Paris高級珠寶系列常春藤項鏈，盡量高貴女神氣質。

康城影展紅地毯造型6. 韓韶禧（Getty Images）

而韓韶禧在出席Women in Motion 晚宴時，換上了黑色蕾絲吊帶短裙，同樣配上Boucheron Plume de Paon系列珠寶，性感優雅。

康城影展紅地毯造型6. 韓韶禧（Getty Images）

作為盡責的Boucheron全球品牌大使韓韶禧，在上周五（16/5）現身首爾仁川國際機場前往參加第78屆法國康城影展時，她的機場造型以一身簡單甜美白色吊帶短裙，配戴 Serpent Bohème鑽石和藍綠色玉髓系列珠寶，盡顯個人魅力！

康城影展紅地毯造型6. 韓韶禧（品牌提供）

康城影展紅地毯造型7. TWICE MINA

韓國女團TWICE日籍成員Mina首次亮相第78屆康城影展紅地毯，即驚艷全場，身穿黑色緞面禮服，配搭Boucheron 高級珠寶，展露高貴大方氣質。

康城影展紅地毯造型. TWICE MINA （Getty Images）

康城影展紅地毯造型8. 林志玲

台灣凍齡女神林志玲現身第78屆康城影展《腓尼基大作戰 The Phoenician Scheme》首映禮紅地毯，身穿Nicole + Felicia的黑色定製禮服，配戴Qeelin的高級珠寶，盡顯知性氣質。

康城影展紅地毯造型. 林志玲（Getty Images）

林志玲於5月21日再次優雅現身紅地毯盛會出席《History of Sound》首映禮，身穿Valentino 2025/26 秋冬Le Méta-Théâtre Des Intimités系列，並搭配Valentino Garavani配飾，展現極致優雅與戲劇張力。

長裙胸前以黃色緞面蝴蝶結呈現立體層次感，雪紡裙身採用層疊不對稱褶飾設計，裙擺綴有漸層皺褶與不同色調金銀紗交織的蕾絲細節，營造夢幻氛圍。腰間以黑色絲絨蝴蝶結腰帶收束，勾勒出優雅身形，並以Valentino Garavani 配件來完整造型。

康城影展紅地毯造型. 林志玲（品牌提供）

康城影展紅地毯造型. 林志玲（品牌提供）

康城影展紅地毯造型9. Juliette Binoche

60歲法國影后 Juliette Binoche是今屆主競賽單元評審團主席，在開幕日以一身Dior高級訂製的乳白色上衣和長褲，佩戴 Chopard 高級珠寶系列18K白金鑽石耳環及L’Heure du Diamant系列18K白金鑽石戒指，型格又不失優雅。

康城影展紅地毯造型. Juliette Binoche（Getty Images）

康城影展紅地毯造型10. 金高銀

韓國人氣演員金高銀現身康城影展《職業特工隊：最終清算》首映禮，以CHANEL 2025 春夏系列黑色薄紗連身褲，搭配CHANEL頂級珠寶Comète系列耳環及戒指，整體造型華麗高貴。

康城影展紅地毯造型. 金高銀（Getty Images）

康城影展紅地毯造型. 金高銀（Getty Images）

康城影展紅地毯造型11. Emma Todt

Emma Todt亦現身康城影展《職業特工隊：最終清算》首映禮，以Sophie Couture藍色亮片晚禮服，搭配Boucheron Serpent Bohème系列白金​密鑲鑽石耳環、Serpent Bohème系列 toi et moi白金​密鑲鑽石戒指、Serpent Bohème 系列白金​密鑲鑽石多水滴戒指以及Solarité多枚圖案項鍊。

康城影展紅地毯造型. Emma Todt（Boucheron提供）

康城影展紅地毯造型12. Araya A. Hargate

泰國女演員及模特Araya A. Hargate，以一身Armani Privé Spring 2025系列晚禮服現身康城影展紅地毯。同時配戴Boucheron Histoire de Style，Untamed Nature高級珠寶系列，包括 Airelles白金​密鑲鑽石項鍊、Cyclamen白金密鑲鑽石戒指，以及Lierre de Paris 白金密鑲鑽石耳環，整體造型閃爍動人。

康城影展紅地毯造型. Araya A. Hargate（Boucheron提供）

康城影展紅地毯造型13. Joséphine Japy

法國演員Joséphine Japy為出席康城影展不同活動，連換兩個造型，展現不同魅力。先是出席康城影展「Dossier 137」紅地毯時，身穿Prada海軍藍色真絲華達呢（Gabardine）直筒長袍，配有採用垂墜覆蓋的和服袖，並以海軍藍雙緞帶飾有幾何蝴蝶結細節。

康城影展紅地毯造型. Joséphine Japy（品牌提供）

而Joséphine Japy在出席由她執導的電影《The Wonderers（French：Qui brille au combat）》拍照活動時，則換上了Prada的深藍色西裝外套、米黃色開鈕襯衫和淺藍色短褲，展現出幹練又健康的性感。

康城影展紅地毯造型. Joséphine Japy（品牌提供）

康城影展紅地毯造型14. Diane Kruger

德國演員及模特兒Diane Kruger，身著Prada禮服及高跟鞋現身康城影展「Amrum」紅地毯﹐灰藍色透明長袍上佈滿了閃閃發光的亮片，胸前針鑲嵌著白色交叉緞帶裝飾，搭配一條邊緣飾有淺藍色羽毛的披肩、白色公爵緞頭帶和一雙白色緞子高跟鞋，完美呈現高貴造型。

康城影展紅地毯造型. Diane Kruger（品牌提供）

康城影展紅地毯造型15. Zoe Saldaña

美國演員Zoe Saldaña身穿Saint Laurent的黑色背心長裙，並披上黑色皮外套，簡單又具個性。同時配戴上Cartier的典藏系列耳環及幾何與對比系列 “Abstraction Géométrique” 手鐲，展現出高貴氣質。

康城影展紅地毯造型. Zoe Saldaña（Getty Images）

康城影展紅地毯造型16. Caroline Daur

德國的知名時尚博主和模特Atelier Emé，在出席紅地毯時，身穿意大利時尚品牌Atelier Emé的白色禮服現身。以露肩配上不會太長的裙擺，設計簡約，是很安全的穿搭。

康城影展紅地毯造型. Caroline Daur（Getty Images）

康城影展紅地毯造型17. 萬千惠

有遵守官方規則的女星，亦有嘗試挑戰的女星。中國女星萬千惠在康城影展紅地毯時，就身穿中國禮服設計師品牌WANGFENG白色禮服現身，有著4層厚厚的層次蓬裙，配上超長的拖尾裙襬，雖可能與限制有違，但的確成為焦點之一。