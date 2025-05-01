5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物:SOGO感謝祭、永生花藝擺設

5月好去處｜剛踏入5月就有不少公眾假期，除了可以出國旅行，留在香港同樣有不少地方，值得逛一逛！尤其今個月許多百貨公司和商場推出感謝祭活動，更是女生們掃貨的好時機。這次《01女生》為大家精選一系列5月好去處，包括打卡、工作坊、商場購物等，滿足不同女生的需要。



5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：SOGO Thankful Week

SOGO崇光感謝祭（Thankful Week）2025已經展開了！今年不僅有銅鑼灣店，還有啟德店加入，於4月25日至5月25日分兩階段進行，涵蓋多個不同種類特選貨品，不論是想選購名牌單品、護膚品還是電器產品，都能以最優惠價格入手。

率先看各大優惠：SOGO Thankful Week 2025優惠合集（持續更新）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：SOGO Thankful Week（《01女生》製圖）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Langham Beauty FEST S/S 2025 美妝節

Langham Beauty Fest S/S25 為各位愛美女生帶來一連串驚喜活動，活動由即日起至2025年5月11日盛大舉行。活動從$1搶$100現金券到購物滿額夾公仔活動贏取百萬大禮，今季美妝盛事讓女生們輕鬆入手人氣護膚及彩妝產品，全場超過300款美妝護膚禮遇及套裝低至28折，超過60個人氣品牌推出激抵購物優惠和額外激賞，讓大家以最抵價錢購入心儀的春夏產品！

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Langham Beauty FEST S/S 2025 美妝節（品牌提供）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：OnTheList 推出低至25折優惠

想為今個夏季入手新衣服，不能錯過OnTheList陳列室帶來低至25折的品牌優惠！首次與Calvin Klein、Tommy Hilfiger及New Balance合作﹐不少品牌的熱賣款式都有參與優惠，像是Calvin Klein的皇牌內衣褲$90起、上衣$290起、牛仔褲一律$390以及外套一律$590，而且當中更有Blackpink Jennie的同款服飾，絕不能錯過！

此外，3品牌的大熱款式更設有折上折優惠，同場入手3件享95折、5件享85折以及8件即享8折，是3個品牌的產品可一併使用。

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：OnTheList

日期：由即日起至2025年5月9日

時間：上午10時至晚上8時

地址：太古坊濠豐大厦4樓全層



5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Clé de Peau Beauté 春日花願臻禮手作坊

5月有一大盛事-母親節，要好好準備禮物，Clé de Peau Beauté在上月推出全新限量珍藏版 THE SERUM 煥活細胞精華，以雛菊花圈為靈感換上全新設計的包裝，加上款皇牌精華一直備受女士們喜愛，很適合作為禮物。同時，品牌還推出了春日花願臻禮手作坊，大家都可參與親手製作專屬花藝擺設，為摯親獻上獨一無二的祝福。此外，手作坊費用在完成花藝擺設後，當天可全數換購 Clé de Peau Beauté產品。

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Clé de Peau Beauté 春日花願臻禮手作坊

日期： 2025年5月3日至4日；2025年5月10日至11日

時間：上午12時至下午4時

活動時間：約45分鐘（需預先網上預約）

地點：九龍圓方概念店、九龍塘又一城概念店、中環IFC旗艦店、尖沙咀海港城概念店及沙田新城市廣場概念店



5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Clé de Peau Beauté 春日花願臻禮手作坊（品牌提供）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Dyson Supersonic r™美髮造型店

Dyson 全新Supersonic r™風筒的家用版本正式於香港登場，於尖沙咀海港城設有期間限定的Supersonic r™ 美髮造型店，大家可可預約個人化造型諮詢，Dyson產品專家將用為大家提供量身定制的髮型建議及產品體驗。而且，更可製作專屬的「粉紅時尚刊」，記錄全新髮型，化身成為封面主角。活動非常有趣，全程費用全免，大家可預先或即場登記參與，名額有限，先到先得。

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Dyson Supersonic r™美髮造型店

日期： 由即日起至2025年5月25日

時間︰上午11時至晚上9時

地點：海港城海洋中心3樓310號舖



5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Dyson Supersonic r™美髮造型店（HK01）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Redress「編織未來：轉廢為源，時尚再生」互動展覽

「編織未來：轉廢為源，時尚再生」將於香港設計中心舉行，亦會與世界級永續時裝設計大賽——第十五屆「Redress 設計大賽」同時舉辦，屆時 會展出來自亞太地區 30 位設計師的作品。在這個多感官互動展覽中，大家可觀察服裝浪費和污染如何影響我們的世界、觸摸衣服的布料、了解循環時裝設計、學習如何為循環時尚作貢獻，以及利用破損衣物製作自己專屬的藝術品。

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Redress「編織未來：轉廢為源，時尚再生」互動展覽

日期： 2025年5月9日至2025年6月16日

時間︰星期一、三至日：上午11時至晚上7時（公眾假期照常開放）星期二休館

地點：香港九龍深水埗通州街280號



5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：Redress「編織未來：轉廢為源，時尚再生」互動展覽（品牌提供）

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：POP MART人氣角色DIMOO登陸沙田新城市廣場

POP MART人氣角色DIMOO以Disney人物造型，現身於沙田新城市廣場﹐設有7大打卡位讓大家可與它們近距離接觸打卡。現場設有4米高的Mickey TV Show 特大鐘樓，按下按鈕，12款Disney人物造型DIMOO即閃亮華麗登場，還有Scrooge悠然泡泡時光、經典Mickey電影神壇等等精緻打卡位。

5月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：POP MART人氣角色DIMOO登陸沙田新城市廣場

日期： 2025年5月1日至2025年6月30日

時間︰上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭

