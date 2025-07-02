少女時代徐玄手袋｜揹粉紅Classic Flap展年輕！私下CHANEL忠粉

永遠是少女時代！韓國女團少女時代成員徐玄，日前迎接34歲生日。她於社交媒體分享照片，可見她穿上粉紅色上衣，並戴上玩具王冠，看來相當甜美，就像少女般年輕。她亦有收到Hermès禮物，並展示身上佩帶的CHANEL手袋，令人羨慕。細看徐玄的Instagram，不難發現她擁有不少CHANEL手袋收藏，亦常以不同品牌示人，以下盤點她的心愛手袋！



少女時代徐玄手袋盤點1. CHANEL 粉紅Classic Flap手袋

不難發現徐玄偏好較少女的風格，因此手袋也有很多粉紅色調。而這款Classic Flap更是CHANEL的經典熱門款式，以獨特的菱格紋縫線，打造出明亮的層次，加上簡約設計，非常容易配搭。

少女時代徐玄手袋盤點｜CHANEL 粉紅Classic Flap手袋 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點2. CHANEL 黑色背囊

在外地旅遊時，徐玄也有佩帶CHANEL背囊，來襯搭黑色背心長裙，締造出悠閒的度假風格。她同時亦有戴上眼鏡和腕錶，帶有隨性的魅力，同時營造出quiet luxury的氛圍。

少女時代徐玄手袋盤點｜CHANEL 黑色背囊 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點3. CHANEL Kelly手袋

同樣以菱格紋作延伸，Kelly手袋以小型的翻覆設計，打造出精緻和可愛的魅力，加上粗身手柄，更具甜美氛圍。這款手袋為復刻版本，原創於1997年，並以摩納哥王妃Grace Kelly命名，以復古和活力的感覺，獲得女生們的歡迎。

少女時代徐玄手袋盤點｜CHANEL Kelly手袋 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點4. PRADA 鉤織手提袋

炎炎夏日當然不少得充滿度假氛圍的鉤織袋，徐玄也以活力清新的吊帶連身裙和波鞋，襯搭PRADA鉤織手提袋，展現出陽光和悠閒的感覺。手袋以仿拉菲草紗線編織而成，質感較為柔軟，正面亦飾有重新演繹的Prada經典三角形，打造出獨有風格。

少女時代徐玄手袋盤點｜PRADA 鉤織手提袋 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點5. CELINE TRIOMPHE經典標誌印花牛皮革手袋

喜愛讀書的徐玄，與帶簡約知性美學的CELINE不謀而合。她曾經很喜歡這款CELINE手袋，在讀書時也會佩帶，搭以略鬆帶皺褶的米色針織內搭，以及背心上衣和金屬眼鏡，展現出書生般的知性美。

少女時代徐玄手袋盤點｜CELINE TRIOMPHE經典標誌印花牛皮革手袋 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點6. Balenciaga Le Cagole手袋

徐玄間中也會走Y2K的未來感風格，像是這個造型，便以貼身的層次設計，配搭高筒、俐落線條等Y2K元素，加上銀色的Le Cagole手袋，締造出中性型格的街頭魅力。

少女時代徐玄手袋盤點｜Balenciaga Le Cagole手袋 (IG@seojuhyun_s)

少女時代徐玄手袋盤點7. rosa. K NUVOLA手袋

徐玄也會以藍色襯搭金屬質感的手袋，配以丸子頭，充滿可愛的感覺。這個手袋來自韓國品牌rosa. K，運用擠壓的膨脹感，展現出舒適療癒的感覺，加上皺褶肩帶，充滿舒適悠閒的魅力。