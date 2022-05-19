少女時代回歸成K-Pop女團神話　出道15週年：永遠是少女時代

【少女時代回歸】韓國人氣K-Pop女團少女時代宣布將於8月以8人完整體回歸樂壇，時隔5年推出全新專輯慶祝少女時代出道15週年。少女時代出道至今除了有多首K-Pop神曲膾炙人口外，8名成員的閨密情更是出了名的感情要好，即使部分成員已經離開SM事務所，彼此之間仍會經常聚會、慶祝出道紀念日，成功打破韓國女團的7年魔咒，成為K-Pop的女團神話。



所屬韓國三大娛樂公司SM之一的少女時代自2007年以9人團體出道，原成員包括：泰妍、Jessica、Sunny、Tiffany、孝淵、Yuri、秀英、潤娥及徐玄。當中，Jessica於2014年退出少女時代，團體由9人制變8人制繼續活動。

少女時代回歸│2007年出道的少女時代，原本是9人組合，曾唱出《GEE》、《GENIE》等大熱名曲（sm ent.）

雖然少女時代出道至今有不少膾炙人口K-Pop神曲，例如：《說出你願望》、《Oh!》、《Gee》、《Run Devil Run》等，不過並非一出道就大紅大紫。少女時代初出道時就曾發生著名的「黑海」事件，在2008年夢想演唱會時，因為少女時代的粉絲SONE與東方神起等當紅男團的粉絲發生衝突，演唱會上各家粉絲聯合抵制少女時代，在她們演出時集體關掉手燈及保持靜默，台下一片黑海，只剩少女時代的粉絲為偶像歡呼應援。而在表演結束後，成員都不禁失望痛哭。

我們想感謝愛我們、相信我們的人。我們無法用語言形容我們對那些揮舞著粉紅氣球粉絲們的謝意。為了回報你們的支援，我們將更加全力的努力，用心歌唱。 少女時代

正正因為少女時代成員們一起捱過了低潮期，互相扶持，因此一直感情都十分要好，而且態度謙虛，即使走紅亦不驕傲。當中，徐玄就曾在訪問中說過少女時代團體的長壽秘訣是「家人般的相處」。少女時代的成員們還是練習生準備出道前就經已進行宿舍生活，多年來的合宿經歷令成員們早已超越了工作關係，成為家人。而隊長泰妍就曾被問及與哪位成員感情最好，她就表示全部人都感情十分好，更霸氣回應：「去問問其他成員們吧，問她們和泰妍熟不熟。」

少女時代回歸│少女時代時隔5年回歸。（sm ent.）

現在是少女時代，以後是少女時代，永遠是少女時代。 少女時代

2017年，Tiffany、秀英、及徐玄就因為與SM娛樂合約期滿而離開公司，但為了保持少女時代的完整性，三人簽約其他公司時，特別要求新公司在少女時代進行團體活動時需調整日程，確保她們能夠參與其中，維持團體的完整性。而今次為了慶祝出道15週年，Tiffany、秀英及徐玄就特意調整日程，以8人完整體回歸，除了參與專輯宣傳，8名成員更會登上各大綜藝節目，還計劃將推出團體真人秀節目，以同類單飛不解散的K-Pop團體來說，是十分難得的情況，需要多方面配合才能做到，可見眾人對少女時代的愛，以及由衷希望回饋粉絲的支持。

這些年成員們也經過了許多風風雨雨，但是大家還是跟家人一樣，陪在彼此身邊。 Yuri（少女時代）

少女時代回歸│少女時代宣布將於8月以完整體回歸。（SM ENT.）

此外，即使Tiffany、秀英及徐玄已經離開SM，但每年在少女時代的出道紀念日，8名成員都一定會聚在一起慶祝，更會有指定的Dress Code（服飾要求）悉心打扮出席，每位成員都相當重視代表著團體的出道日。當中，Tiffany就曾說過：「出道那天每年一定要聚在一起，守護少女時代。」而且每當有成員生日亦會聚會慶祝，如有人有新劇拍攝等工作時，更會為對方送上咖啡車應援打氣，用行動表示支持，完全感受到8位成員滿滿的閨蜜情。

少女時代回歸│少女時代每年在少女時代的出道紀念日，8名成員都一定會聚在一起慶祝（IG@Tiffany）

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