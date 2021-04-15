珍珠潮流｜由經典Mikimoto 到CHANEL　8個時尚百搭珍珠品牌推介

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-04-15 11:02

如果現在提及珍珠，大家還會覺得它是屬於長輩才會戴的珠寶飾品？小編告訴你大錯特錯啦！珍珠在近幾年變得時髦無比，不管從一線到平價的珠寶品牌，還是時裝品牌所推出的服飾珠寶，透過不同的金屬材質與珍珠混搭，經典之餘看起來也更加時尚，任何年紀的你都很適合！

珍珠品牌比你想像的多更多

但說到珍珠品牌，相信不少人第一時間腦中浮現的非Mikimoto或Tasaki等日系品牌吧，不只喔〜還有很多設計新穎的珠寶品牌們也都對珍珠情有獨鍾，話不多說，現在趕緊往下滑，8個珍珠珠寶品牌，透過圖文並茂地介紹，讓你不用再煩惱何處才能買到百搭的珍珠款式啦〜

1. Mikimoto

一講到珍珠，必然先聯想到這個珍珠界的第一把交椅品牌Mikimoto！百年來對於珍珠的設計堅持，也讓品牌成為珍珠的代名詞。旗下最經典的Akoya珍珠串鍊更是必入手的款式之一，當然因為品牌定位，在價格上也略有浮動，建議初階者可參考約莫5千到8千不等的珍珠款式，比如：選擇單耳耳環或墜鍊，相信若與其它款式相混搭，也會很有層次感及風格喔〜

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2. Tasaki

若說Mikimoto走的是一股簡約、優雅的經典風範，那麼Tasaki就是賦予珍珠更多非傳統的顛覆想像，古典的同時前衛，一直都是Tsaski的創作核心，旗下擁有眾多與各領域設計師長期合作的珍珠珠寶系列，有貴也有平易近人的好入手價格，像把珍珠剖半與K金結合的「M∕G」系列；又或是有著一排黃金利齒宛如鯊魚嘴或食人花的「Danger」…顛覆常規的設計手法，絕對讓你驚艷於珍珠的百變性。

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3. Amanda Pearl

受到荷里活名人熱捧的Amanda Pearl，也是另一個以珍珠創作聞名的紐約設計師品牌，而品牌的珠寶皆屬少量訂製，熱賣的款式往往處於「過了這個村，就沒那個店」的銷售情況，受到自身習藝及多元幾何形態學的啟發，讓創辦人Amanda的設計常常散發著細膩工藝的奢華美感，華麗不失年輕本色。

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4. CHANEL

香奈兒女士曾說：「沒有珍珠的女人不能稱為女人！」可見珍珠在她的心目中有多重要，更別說她的品牌，就算是非高級珠寶領域的服飾珠寶這塊，我們也時常能看到珍珠的出現，可能是胸針、項鍊、耳環，甚至是包包上的揹帶或是腰鍊上，同樣的珍珠，只要換了個設計款式，風格立刻，愛香奈兒的你又怎能不入手？

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5. Fyntage

近幾年有不少來自台灣的手作珠寶品牌也逐漸於社群網路平台上發酵，作工及質感並不輸給那些知名大廠，而且往往會上門購買的消費者也都很有獨特品味，就像由珠寶設計師Fyn所創立的Fyntage一樣，品牌大多的設計都專注在珍珠，而且不走常規的圓形，反而喜歡挑選有著奇形怪狀的變形珠（巴洛克珍珠）作為珠寶素材，不但時髦還超實戴，價格也易入手，下次不訪去她位在光復北路上的2樓小店逛逛吧！

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6. Sophie Bille Brahe

說到北歐丹麥，肯定要對她們的美學設計舉一個讚，珠寶設計就更不用說，但今天不是要把焦點放在知名的Georg Jensen，而是擅將大小不同的鑽石與珍珠作為珠寶主體的是設計師品牌Sophie Bille Brahe。大部分的作品雖走精緻路線，但鋪陳細節卻愈看愈耐人尋味，不會太過搶戲，但又能完美襯托配戴者的性格丰采。

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7. Delfina Delettrez

我們常能在一些歐美街拍上看到幾位部落客配戴一款有著眼睛造型珠寶的蹤影，而這個設計正是出自Delfina Delettrez品牌中相當標誌性的作品，也許你對這位設計師感到些許陌生，但名字後面若再接上「Fendi」這幾個響噹噹的大字的話，可就無人不知曉了吧。身為舉世聞名的時尚品牌第四代傳人Delfina Delettrez Fendi，承襲著Fendi家族血脈，注定讓她的創作天份被世人看見，但不跟隨媽媽Silvia Venturini Fendi進入時裝產業，反一頭栽進珠寶世界中，推出同名珠寶品牌，靠著獨特的眼睛和紅唇在潮流珠寶界闖出一片天，百搭的珍珠也是Delfina很常運用的元素之一，透過與寶石的設計混搭，玩出趣味，若想在人群中脫穎而出，古靈精怪的Delfina Delettrez就是你的不二選擇。

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8. Melissa McArthur

如果你崇尚極簡主義，但又喜歡浪漫的珍珠，小編肯定要推薦你這個來自英國的珠寶品牌Melissa McArthur，全手工打造，所推出的不少珍珠款式系列，流線性的設計相當鮮明，讓古典的珍珠也能擁有現代而摩登的嶄新面貌。

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