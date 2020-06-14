珠寶時尚｜3個年輕化設計趨勢　圓珠Sammi、Hailey Bieber都愛戴

儘管今年疫情肆虐全球，導致奢侈品、珠寶產業大受影響，各大珠寶品牌還是都陸陸續續推出新系列作品。而這些系列雖然各有特點，但卻也意外地發現，他們都不約而同的看上了相似的設計小元素，並運用這些元素來抓住年輕人的心。

1. 鉚釘設計

今年三月，BVLGARI推出了全新的B.zero1 Rock系列，如果你是個對經典款珠寶有一點了解的人，你一定了解B.zero1系列的設計來自羅馬鬥獸場，指環還原了鬥獸場三層看台的3層螺旋結構非常具有代表性。

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而B.zero1 Rock新品延續了這些經典元素，與此同時，新加入的鉚釘元素。新品靈感源於在80年代問世的BVLGARI Tubogas飾釘頸鍊，這款頸鍊在當年就是一款突破常規的作品，所以當B.zero1 Rock從飾釘頸鍊中尋獲靈感，可想而知BVLGARI想設計出更大膽的、更年輕態的經典珠寶。

除了BVLGARI B.zero1 Rock，將目光瞄準鉚釘的還有Cartier的Clash de Cartier系列，早在2019年4月首次推出時，Clash就是以鉚釘、圓珠和方形飾釘裝飾為最大設計亮點。當時以18K玫瑰金為主要材質的戒指、手鐲和項鍊作為首發作品，一併推出的還有幾款18K黃金與珊瑚組合而成的限量版。今年4月，Clash de Cartier又推出了新作，依然保持了鉚釘和圓珠的元素，材質上則增添了18K白金和天河石。

2. 圓珠設計

如今金屬圓珠元素也在時尚領域越來越發光發熱，Tiffany的Hardwear系列就是一個代表。 2017年，Tiffany發布全新Tiffany HardWear™系列珠寶，將紐約的工業氣息和獨有的街頭時尚融入到珠寶當中。在每個環環相接的鏈扣處，都會有多個金屬圓珠。還有三球耳墜和球形戒指、手鐲，都是以圓珠為主要設計元素。之後不斷推出的新款裡，Hardwear又嘗試將金屬圓珠換成真的金色珍珠。

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珍珠的使用也具有悠久的歷史了，只不過現在越來越多的設計將珍珠變得年輕化、中性化。而且也許是從金屬圓珠留下來的喜好習慣，金色珍珠開始得到越來越多的青睞。像Mikimoto這樣以珍珠起家的珍珠大戶，它對珍珠行業的影響不言而喻。雖然他們的創作往往不受潮流的影響，不過近年來，Mikimoto選擇的金色或黑色珍珠作品，卻意外地吸引了年輕一代。

3. 與電子產品結合

除了珠寶本身引領潮流，還有一些科技產品也和珠寶走得越來越近。例如意大利的珠寶品牌Damiani為Applewatch設計的鑽石錶殼，引起一陣熱議。Graff打造鑲有寶石的Beats Pro耳機，有受到極大的關注度，這款耳機外殼使用鉑金材質，同時鑲嵌了 126 克拉鑽石及紅寶石。除此之外，雙方還為耳機提供了專業的鑽石鑑定證書，以確保寶石的真實性。

還有獨立珠寶設計師品牌Bia Tambelli為Airpods設計的寶石裝飾，最初產生這種想法是因為珠寶設計師想用寶石裡的礦物質，來平衡電子產品對自己產生的輻射所帶來的偏頭痛。後來經過不斷的改良，設計出了我們上面看到這種AirPods裝飾，除了最初的鑽石款外，現在還推出了藍寶石款。

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