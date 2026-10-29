UNIQLO雙11優惠！$99起入手AIRism T 恤/針織外套/PUFFTECH背心

UNIQLO 由 10 月 30 日至 11 月 12 日推出一連兩週「11.11 狂歡購」！近40款精選秋季人氣商品以驚喜價格登場，今次優惠涵蓋秋冬必備PUFFTECH外套、話題褲款、秋日針織及實穿童裝，一應俱全，更有 APP會員限定優惠。無論想趁轉季為衣櫥添置秋裝，還是為年末外遊準備穿搭，都可以趁機入手心水單品！



帶來近 40 款精選秋季商品以精彩優惠、APP會員限定價、人氣新品及震撼價登場，涵蓋人氣褲款、初秋必備上衣及童裝等多款實穿好物。無論是為日常造型添新意，還是為年末外遊及精彩活動做好準備，都不妨把握機會，以心動價格入手心水秋裝！

(品牌提供)

攻略1：近40款明星單品必買清單！

精選近40款秋季實穿好物，從百搭褲款到初秋針織，兼具機能與休閒風格，無論日常出勤、週末出遊或自在休閒，都能輕鬆配搭。

秋冬必備牛仔褲$249起

今季大熱的繭形牛仔褲限定優惠價$249，中性設計配合俐落輪廓，簡單搭配針織或外套已能穿出秋日造型；女裝高腰寬版牛仔褲同樣限定優惠價$249，寬鬆版型容易配搭，是日常衣櫥實用之選。

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指定PUFFTECH系列首次限定優惠價 $299

女裝PUFFTECH薄外套及男裝PUFFTECH背心首次帶來限定優惠價$299；男女通用 Souffle Yarn 寬鬆針織外套限定優惠價$149，輕鬆打造秋日層次穿搭；長袖 U AIRism 棉質寬鬆圓領 T 恤亦帶來限定優惠價$99，以百搭基本款為秋冬衣櫥準備。

童裝單品$79起

暢銷童裝繭形牛仔褲限定優惠價$129、女童燈芯絨迷你褲裙限定優惠價$99，以及女童長袖羅紋圓領 T 恤限定優惠價$79，一家大小一同打造別具秋日靈感的時尚穿搭！

攻略2：APP會員限定加碼！

除了近40款精選好物，「11.11 狂歡購」更特別加碼，讓UNIQLO APP會員專享限定商品優惠！秋冬人氣褲款包括男女通用燈芯絨輕便9分褲$149及女裝法蘭絨長褲 $129。由質感十足的燈芯絨，到日常易襯的舒適長褲，為日常秋冬造型加入更多選擇。