GU、UNIQLO減價精選30款抵買女裝　人氣上衣、牛仔褲低至$39入手

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-04-24 18:00

轉季時，買新衫的慾望又蠢蠢欲動。女生大愛的日本品牌GU和UNIQLO，現正進行減價優惠。以下給大家精選出30款減價抵買女裝，最平$39就可入手高質上衣！

GU薄款西裝外套由原價$299減至$99，返工必備。(GU)

GU價錢一向親民不用多說，減價以後真的更是價廉物美！多款女裝上衣、褲裝、裙裝，甚至外套也在今次GU的減價之列。別以為減價就沒好貨，款式都是典型的日系小清新設計，顏色也是柔和又討好，特別大推一系列的馬卡龍色薄款西裝外套，又美又實用，出入冷氣地方及辦公室必備。

GU減價以後更是價廉物美，多款女裝上衣、褲裝、裙裝，甚至外套也在今次GU的減價之列。(GU)

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UNIQLO女裝好評如潮的+J系列亦有折扣優惠，款式百搭時尚OL一定喜歡！(UNIQLO)

另一邊廂的UNIQLO女裝也是不容錯過，超多熱門款式也是進一步降價。特別值得留意的是好評如潮的+J系列，當中的針織衫、圓領 T 恤、以及針織外套亦有折扣優惠，款式實用百搭，日常出街與上班穿著皆宜，性價比高。此外，牛仔褲也是UNIQLO向來熱賣的產品，出名剪裁好又耐穿，深受一眾女生歡迎。其中寬鬆直腳高腰 7 分牛仔褲由原價$299減至$199，顯瘦效果出色，值得及早搶購！

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（所有商品資料及價格以品牌及官網為準。圖片只供參考，數量有限售完即止。）

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