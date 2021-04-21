撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-21 18:17

【SOGO崇光感謝祭2021｜SOGO Thankful Week 2021】半年一度盛事SOGO感謝祭正式開鑼，一如既往分階段進行。4月21起為VIP預購日，SOGO網店限定優惠亦於4月21日開始；實體店方面，Part I定於5月7日至16日，而Part II 則由5月17至23日。 Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等親民時尚品牌亦推出優惠，推出精選超抵減價手袋款，就連大熱款式也有減價！

SOGO感謝祭減價手袋將於5月7日Part 1開始在店內開賣。(Lusso Citta)

SOGO感謝祭鎖定5月7日起開賣減價手袋：Tory Burch、Longchamp、Michael Kors

精明女生除了把握SOGO Thankful Week以優惠價入手美妝套裝以外，減價手袋亦不能放過！深受小資女喜愛的Tory Burch為名牌入門之選，是次減價貨包括大熱款Fleming Convertible Shoulder Bag，款式經典百搭，適合走實用派的女生；Michael Kors多款斜揹袋低至4折大減價，Mercer Messenger Bag、Jet Set CrossbodyBag包括在內，後者不需千元就能入手。

SOGO感謝祭2021｜孫藝珍在《愛的迫降》使用過的同款LONGCHAMP手袋7折就買到。(《愛的迫降》劇照)

至於另一親民品牌Longchamp減至最低半價優惠，王牌款Le Pliage Club Top Handle Bag設7折優惠以外，大熱款Roseau Bag銀色竹節飾扣細節成為手袋精粹，配合大手柄設計簡約，由HK$4,050減至HK$2,835，就連孫藝珍亦於韓劇《愛的迫降》使用過同款不同色手袋搭配造型，非常搶鏡。

Tory Burch、Longchamp、Michael Kors等品牌雖然未有包括在SOGO網店優惠之中，現在不妨率先看5月7日Part 1開始到店購買，精選價錢抵玩的減價手袋款式，快鎖定目標吧！

【按圖看】SOGO感謝祭2021 Part 1於5月7日開始，率先看精選減價手袋款式，最平只HK$6XX？▼▼▼

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