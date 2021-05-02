Tory Burch手袋減價　Michael Kors 3千有找　15款長青實用返工袋

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-05-02 13:00

Farfetch網購減價手袋｜上班佔據了生活一大部分，對於一眾OL及上班族來說，一個實用又百搭的返工手袋絕對是不能少。除了名牌手袋以外，一些以性價比高見稱的輕奢品牌，以親民的價錢就可有如同名牌的享受，大方得體，返工「粗用」最適合不過！

Tory Burch Tote Bag減價必搶，現在2千頭就可入手！(Farfetch)

英國知名網購網站Farfetch正進行減價優惠，以下就給大家精選出網購減價手袋，款式以及實用性並重的手袋，包括有女生大愛的Tory Burch、agnès b. 、Marc Jacobs，以及Michael Michael Kors等品牌。這些走在輕奢路線的品牌，既有大牌質感，也不用像名牌手袋般動輒要過萬元，更重要的是價錢絕對親民，不用為買心頭好因而銀包大出血，在折扣減價之下就更加抵買，絕對是小資女上班族的好選擇，值得買來犒賞自己。

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（所有商品資料及價格以品牌及官網為準。圖片只供參考，數量有限售完即止。）

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