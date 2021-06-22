名牌手袋｜真皮袋5大護理方法　羊皮易刮花忌潮濕　麂皮用軟毛刷

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

名牌手袋一旦用久了也難免有污漬變舊，想心愛的手袋更襟用，日常的保養固然是不能缺少。但要注要的是，不同材質的手袋的護理方法各有不同，用錯方法隨時錯手毀了所愛。名牌手袋要怎保養？教你5招學懂皮革手袋護理！

名牌手袋皮革護理可說是一門學問，但道理很簡單。手袋的皮革，就好比人類皮膚，同樣擁有不同密度的毛細孔，因此也會隨著時間，漸漸失去天然光澤及油脂，而皮革保養就像是護膚一樣，用對方法正確清潔和保護，才能保持皮革光亮潤澤。

名牌手袋保養就像是護膚一樣，不同材質的手袋的護理方法各有不同。(luxecollector@IG)

日常使用手袋時太粗心大意，容易刮傷皮革表面及沾到污垢，這些都會造成後續清潔上的不便，更令手袋易變殘舊，不論是耐用度或是顏值也是大打折扣。例如是名牌手袋常見的小羊皮材質，手感軟滑卻易刮花，不小心沾到污漬的時候，絕不可以用力來回拭擦，而要用輕印的方式，慢慢清潔髒污的地方；此外，漆皮手袋容易染色，切記要遠離一切會掉色的物件，一旦染色較難清徐。

對於名牌手袋的保養一定要堅持，平時也要注意對它呵護有加，養成正確使用習慣，避免擠壓變形，也而不要用完就亂丟亂放、載物過多過重，方能延長手袋壽命。若果髒污問題嚴重的話，建議還是交給專業的名牌手袋護理公司，進行專業保養及清潔。

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