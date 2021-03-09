名牌手袋︱DIOR漸變色新袋一袋多用實用性高　替代款價位更親民？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-09 16:45

【DIOR｜名牌手袋】DIOR雖然於2月初低調加價，但仍無阻女生們對其熱愛程度，以往大熱Book Tote、Lady Dior仍在手袋市場佔一席位，2020年秋冬款式Bobby Bag亦於推出不久便大受歡迎。 然而，品牌早前推出的新款DiorDouble，主打「一袋多用」設計，素色以外，更設有漸變色系，或可俘虜少女心。

【DIOR｜名牌手袋】DIOR新款DiorDouble，主打「一袋多用」設計，素色以外，更設有漸變色系，或可俘虜少女心。(yasmin_dxb@Instagram)

DiorDouble外形出眾實用度高 將成DIOR下個IT Bag？

DiorDouble為DIOR 2021春夏季款式之一，外形如同信封包，輪廓線條貫似品牌一向的簡約感。手袋以小牛皮製成，配以「CD」標誌的磁扣翻蓋，打開即是內部貼袋和拉鏈隔層，容量並不大，但以「一袋多用」設計取勝。

不但設有中空設計的提柄，以及袋身背面的皮革手柄，亦具有以「CD」標誌串聯而成的可拆卸金屬鏈帶，可根據需要選側揹或2種Clutch形式使用，打造多變造型。

DiorDouble設有細碼與中碼2個尺寸選擇，暫時提供黑色、啡色、綠色3個素色款；雖然未見有經典Monogram款，但DIOR分別加入了粉紅和靛藍漸層色調，帶來更高質的奢華感，相信有望成為品牌的IT Bag。

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過往曾掀起一陣超迷你手袋熱潮，其精緻度在配襯造型上的確成加分位，不過實用度奉，而且未必能經得起潮流的變化，亦不符合一眾追求實用的女生。想要經得起時代考驗，「一袋多用」的手袋概念正正符合需求。

事實上，過往不少品牌曾推出過多款「一袋多用」手袋，如Louis Vuitton、PRADA、MIU MIU，當中以Louis Vuitton為例，2019年推出的Multi Pochette Accessoires大受歡迎，更於今年推出變奏版本Félicie Strap & Go，證明炙熱程度始終不減。

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